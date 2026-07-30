Hàng rong lại xuất hiện quanh công viên Lý Thái Tổ: Phường Vườn Lài lý giải

Chiều 30.7, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, UBND phường Vườn Lài đã thông tin về tình trạng hàng rong lại xuất hiện quanh công viên số 1 Lý Thái Tổ sau thời gian khu vực này được chỉnh trang, đưa vào sử dụng.



Đông đảo người dân TP.HCM đổ về công viên số 1 Lý Thái Tổ xem nhạc nước ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo UBND phường Vườn Lài, ngay từ khi dự án hình thành, địa phương đã dự báo nguy cơ phát sinh tình trạng buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè quanh công viên. Vì vậy, nhiều kế hoạch và giải pháp quản lý trật tự đô thị đã được triển khai từ sớm để hạn chế tình trạng này.

Vì sao hàng rong lại xuất hiện?

Theo UBND phường Vườn Lài, trong thời gian đầu sau khi công viên đi vào hoạt động, tình hình trật tự đô thị tại khu vực này cơ bản được duy trì ổn định.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, qua kiểm tra của lực lượng chức năng cũng như phản ánh của người dân và cơ quan báo chí, phường ghi nhận một số trường hợp bán hàng rong tái xuất hiện, chủ yếu vào thời điểm sau giờ hành chính.

Lý giải nguyên nhân, UBND phường cho biết phần lớn những người bán này là hàng rong lưu động từ địa bàn khác đến. Họ sử dụng xe đẩy hoặc xe máy để bán hàng, thường xuyên di chuyển, không kinh doanh cố định nên gây khó khăn cho công tác kiểm tra và xử lý của lực lượng chức năng.

Trước tình trạng trên, UBND phường Vườn Lài đã chỉ đạo bố trí lực lượng an ninh cơ sở chốt trực tại khu vực công viên số 1 Lý Thái Tổ trong các khung giờ cao điểm, đặc biệt là sau giờ hành chính - thời điểm hàng rong thường xuất hiện.



Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời nhắc nhở, vận động các trường hợp bán hàng rong không kinh doanh tại khu vực công viên và các tuyến đường lân cận. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, địa phương sẽ kiên quyết xử lý theo quy định.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ thu hút đông đảo người dân vào buổi tối ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, phường tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên

UBND phường Vườn Lài cho biết trong thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm tra; rà soát, bố trí lực lượng tại các khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm để kịp thời xử lý.

Phường sẽ xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh trái quy định, đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền và quản lý địa bàn theo hướng thường xuyên, liên tục.

Theo UBND phường Vườn Lài, mục tiêu là bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, xây dựng công viên số 1 Lý Thái Tổ trở thành không gian công cộng văn minh, xanh, sạch, đẹp và an toàn phục vụ người dân.