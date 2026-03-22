Clip công an mở đường đưa người đi cấp cứu nhận 'mưa lời khen'

Trần Kha
22/03/2026 12:17 GMT+7

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip lực lượng công an mở đường giúp tài xế đưa người nhà đi cấp cứu nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng.

Ngày 22.3, đoạn clip ghi lại cảnh tổ công tác Công an phường Bảy Hiền (TP.HCM) dùng xe công vụ phát tín hiệu ưu tiên, dẫn đường cho một chiếc xe bán tải vượt qua dòng xe đông đúc để đến bệnh viện đã thu hút sự chú ý.

Tổ công tác Công an phường Bảy Hiền dùng xe công vụ phát tín hiệu ưu tiên, dẫn đường cho một chiếc xe bán tải đưa người đến bệnh viện cấp cứu nhận được mưa lời khen

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh N.M.K (32 tuổi, ở Tây Ninh), tài xế trong đoạn clip, vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng. Anh K. cho biết, tối ngày 21.3, vợ anh bất ngờ có triệu chứng nghi bị tai biến như tê mặt, tê tay và dần mất cảm giác.

Quá hoảng hốt, anh tức tốc lái xe từ Tây Ninh hướng về TP.HCM để tìm bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, khi đến khu vực đường Trường Chinh (phường Bảy Hiền), do không rành đường và gặp lúc giao thông đông đúc, anh Khang rối bời.

"Lúc đó tôi rất gấp vì sức khỏe người thân là trên hết. Thấy bóng dáng các anh công an, tôi như thấy phao cứu sinh nên tấp xe vào nhờ vả ngay", anh Khang chia sẻ.

Lúc này, tổ tuần tra Công an phường Bảy Hiền gồm trung tá Nguyễn Thành Nghĩa (Tổ trưởng) và đại úy Phạm Quang Duy đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Chinh khi tiếp nhận lời khẩn cầu của anh K. đã báo cáo xin ý kiến lãnh đạo.

Trung tá Nguyễn Thành Nghĩa và đại úy Phạm Quang Duy sau đó nổ máy xe đặc chủng, bật còi và đèn ưu tiên để hỗ trợ xe anh K. xuyên qua dòng người, hướng thẳng về Bệnh viện Nhân dân 115.

Quãng đường từ điểm gặp đến bệnh viện dài khoảng 5 - 6 km. Nhờ sự mở đường quyết liệt và kịp thời của hai chiến sĩ công an, bệnh nhân đã được đưa vào phòng cấp cứu an toàn. 

Hiện tại, sức khỏe vợ anh K. đã ổn định và được bác sĩ cho về nhà theo dõi. Anh K. bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: "Các anh nhiệt tình lắm. Nếu không có các anh, không biết chuyện gì sẽ xảy ra".


Tin liên quan

Công an TP.HCM đề xuất bố trí chỗ đỗ xe cho phụ huynh đưa đón con

Công an TP.HCM đề xuất bố trí chỗ đỗ xe cho phụ huynh đưa đón con, tránh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây ùn tắc khu vực cổng trường.

