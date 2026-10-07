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    Thời sự

    CSGT TP.HCM phát hiện tài xế xe biển vàng vi phạm nồng độ cồn kịch khung

    Vũ Phượng
    Vũ Phượng
    CSGT TP.HCM kiểm tra một xe biển vàng, phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung và không xuất trình được bằng lái.

    Trưa 7.10, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết Đội CSGT Bàn Cờ vừa phát hiện tài xế xe biển vàng vi phạm nồng độ cồn kịch khung, không xuất trình được bằng lái.

    Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 3.10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Bàn Cờ phối hợp Công an phường Tân Sơn Nhất phát hiện một tài xế điều khiển xe ô tô có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn ở mức 0,419 mg/lít khí thở, thuộc trường hợp vi phạm kịch khung.

    CSGT TP.HCM phát hiện tài xế xe biển vàng vi phạm nồng độ cồn kịch khung- Ảnh 1.

    Tài xế bị CSGT Bàn Cờ phối hợp Công an phường Tân Sơn Nhất kiểm tra

    ẢNH: PC08

    Đáng chú ý, phương tiện được sử dụng để kinh doanh vận tải hành khách; thời điểm kiểm tra, trên xe không có hành khách. Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu, bia tiếp tục tham gia giao thông có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn cho người điều khiển, hành khách và những người tham gia giao thông khác.

    Với hành vi vi phạm nồng độ cồn nêu trên, người điều khiển phương tiện có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng theo quy định.

    Bên cạnh đó, người này không xuất trình được bằng lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

    Trường hợp xác định giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, chủ phương tiện sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

    CSGT TP.HCM phát hiện tài xế xe biển vàng vi phạm nồng độ cồn kịch khung- Ảnh 2.

    Tài xế xe biển vàng có mức vi phạm nồng độ cồn kịch khung

    ẢNH: PC08

    Qua vụ việc trên, Phòng CSGT Công an TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra và quản lý đội ngũ lái xe; tuyệt đối không giao phương tiện cho người đã sử dụng rượu, bia hoặc không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

    CSGT khuyến cáo hành khách, khi phát hiện tài xế có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện, cần chủ động phản ánh để lực lượng chức năng kịp thời kiểm tra, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông.

    Người dân có thể phản ánh qua đường dây nóng của Cục CSGT: 0931.118.080; Phòng CSGT Công an TP.HCM: 0326.08.08.08 nếu phương tiện đang di chuyển trên địa bàn TP.HCM; hoặc đường dây nóng của công an địa phương nơi xảy ra vụ việc.

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