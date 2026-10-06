Nước ngập đến đâu thì xe máy, ô tô không nên cố đi tiếp? CSGT hướng dẫn

Mưa lớn kết hợp triều cường có thể khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nước, việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Ngày 6.10, Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa có hướng dẫn người dân cách lưu thông an toàn trong thời điểm thường xuyên có mưa lớn, ngập nước.

Đường ngập nước đến mức nào thì không nên cố đi tiếp?

Theo Phòng CSGT, khi nước còn thấp, chưa quá trục bánh xe máy, khoảng dưới 15 cm và người điều khiển vẫn nhìn rõ mặt đường, phương tiện có thể tiếp tục di chuyển nhưng cần thận trọng.

Khi nước dâng quá nửa bánh xe máy hoặc gần ngập ngưỡng cửa ô tô, người điều khiển không nên cố đi tiếp ẢNH: NHẬT THỊNH

Người đi xe cần giảm tốc độ, giữ ga đều, duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước. CSGT lưu ý người điều khiển phương tiện không phanh gấp hoặc vượt xe khác khi đang đi qua khu vực ngập.

Nước dâng 20 - 30 cm, người điều khiển xe không nên cố đi tiếp.

Khi nước dâng quá nửa bánh xe máy hoặc gần ngập ngưỡng cửa ô tô, tương đương khoảng 20 - 30 cm, người dân không nên cố vượt qua.

Đối với xe máy, người điều khiển nên dắt xe ở nơi an toàn hoặc lựa chọn tuyến đường khác. Với ô tô, chỉ nên tiếp tục di chuyển khi có thể quan sát được mức nước.

Đặc biệt, nếu gặp khu vực nước ngập sâu, chảy xiết hoặc không còn nhìn thấy mặt đường, CSGT khuyến cáo người dân không đi qua. Lúc này, phương án an toàn là chọn tuyến đường khác hoặc chờ nước rút.

Cẩn thận hố ga, vật cản dưới nước

Ngoài nguy cơ xe chết máy, mặt đường bị nước che khuất cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Người đi đường cần cảnh giác với hố ga mất nắp và các vật cản nằm dưới nước.

CSGT cũng khuyến cáo người dân tránh xa dây điện, trụ điện, cột đèn và biển quảng cáo để đề phòng nguy cơ xảy ra sự cố.

CSGT dùng xe tải chở xe máy của người dân qua vùng nước ngập ẢNH: PC08

Triều cường thường dâng cao theo chu kỳ. Vì vậy, trước khi ra đường, người dân nên chủ động theo dõi dự báo thời tiết, mực nước triều và thông tin giao thông để lựa chọn tuyến đường thay thế hoặc điều chỉnh thời gian di chuyển.

Theo Phòng CSGT, tại những khu vực xảy ra ngập nước, phương tiện thường dồn lại, di chuyển chậm và có nguy cơ ùn ứ. Phòng CSGT tăng cường lực lượng túc trực tại các điểm ngập, nhất là vào giờ cao điểm và những ngày mưa lớn, triều cường để điều tiết, phân luồng giao thông và hướng dẫn phương tiện đi theo lộ trình an toàn.

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Lực lượng CSGT cũng đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, hỗ trợ phương tiện chết máy, người dân qua điểm ngập và phối hợp các lực lượng chức năng xử lý những tình huống, sự cố phát sinh.

Khi cần hỗ trợ hoặc phản ánh tình trạng ngập nước, ùn ứ giao thông, người dân có thể liên hệ trực tiếp CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường hoặc qua đường dây nóng Phòng CSGT Công an TP.HCM: 0326.08.08.08.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi di chuyển trong điều kiện thời tiết bất lợi cần bình tĩnh, cẩn trọng, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.