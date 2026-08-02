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Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn: Nhiều người vẫn vi phạm mức kịch khung

Vũ Phượng
Vũ Phượng
Trong hơn 4 giờ kiểm tra, CSGT TP.HCM phát hiện 55 người đi xe máy vi phạm nồng độ cồn, trong đó 17 trường hợp vượt 0,4 mg/lít khí thở - mức vi phạm kịch khung.

Tối 1.8, thực hiện chỉ đạo của đại tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, Đội CSGT An Lạc bố trí 7 tổ công tác đồng loạt kiểm tra tại các tuyến, khu vực phức tạp trên địa bàn.

Lực lượng tổng kiểm tra hành chính trên toàn địa bàn, tập trung xử lý những hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, xe chở hàng quá tải, quá khổ.

CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn: Nhiều người vẫn vi phạm mức kịch khung- Ảnh 1.

Uống 3 lon bia trong đám tiệc, người đàn ông vẫn lái xe về và bị CSGT xử phạt

ẢNH: DIỆU MI

Trong hơn 4 giờ tuần tra kiểm soát, CSGT phát hiện 55 người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, có tới 17 trường hợp có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở - mức kịch khung đối với người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Ngoài ra, 25 trường hợp có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở; 12 trường hợp vượt quá 0,25 đến 0,4 mg/lít khí thở. Một trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn: Nhiều người vẫn vi phạm mức kịch khung- Ảnh 2.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường

ẢNH: DIỆU MI

Theo Đội CSGT An Lạc, tổng mức tiền phạt ước tính đối với 55 trường hợp là 308,5 triệu đồng. Phương tiện của tất cả người vi phạm nồng độ cồn đều bị tạm giữ.

Uống 3 lon bia vẫn tự chạy xe về

Gần nửa đêm cùng ngày, trên đường Trần Văn Giàu (phường Tân Tạo, TP.HCM), tổ công tác Đội CSGT An Lạc ra hiệu dừng xe máy biển số 59N1 - 073.xx do ông N.H.M (55 tuổi) điều khiển. Thời điểm này, ông M. đang trên đường trở về sau một đám tiệc.

Kết quả kiểm tra lúc 23 giờ 25 phút cho thấy ông M. có nồng độ cồn 0,131 mg/lít khí thở. Làm việc với CSGT, ông M. cho biết trước đó đi đám của người cháu và đã uống 3 lon bia. Tan cuộc, ông vẫn tự chạy xe máy về nhà.

CSGT nhắc ông M., đã uống rượu bia thì không được lái xe vì rất nguy hiểm. "Lần sau anh nên gọi người thân chở về hoặc thuê xe công nghệ chở về cho an toàn, tuyệt đối không được lái xe khi đã sử dụng rượu bia", CSGT nhắc nhở. Nghe CSGT phân tích, ông M. chỉ biết nói: "Xin lỗi".

CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn: Nhiều người vẫn vi phạm mức kịch khung- Ảnh 3.

Trong hơn 4 giờ kiểm tra, CSGT phát hiện 17 người vi phạm nồng độ cồn kịch khung

ẢNH: DIỆU MI

Không riêng ông M., trong quá trình kiểm tra, một số người vi phạm cũng đưa ra những lý do quen thuộc. Có người nói chỉ uống vài lon bia, có người cho rằng nhà gần, số khác thấy mình vẫn tỉnh táo nên chủ quan tự chạy xe về.

CSGT khuyến cáo, dù uống ít hay nhiều, nhà gần hay xa, người dân khi đã sử dụng rượu bia không nên điều khiển phương tiện. Thay vào đó, có thể nhờ người không uống rượu bia chở về hoặc sử dụng taxi, xe công nghệ, phương tiện công cộng để bảo đảm an toàn.

CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn: Nhiều người vẫn vi phạm mức kịch khung- Ảnh 4.

CSGT phát hiện 55 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở khu vực cửa ngõ trong hơn 4 giờ tuần tra

ẢNH: DIỆU MI

Xe tải chở quá tải 78%, tài xế nói chủ xe yêu cầu

Ngoài vi phạm nồng độ cồn, trong đợt kiểm tra, Đội CSGT An Lạc còn phát hiện trường hợp xe tải chở hàng vượt tải trọng cho phép ở mức cao.

Khoảng 22 giờ trên đường Trần Văn Giàu, tổ công tác phát hiện tài xế N.Q.T điều khiển xe tải nặng biển số 79H - 004.xx chở hàng vượt tải trọng cho phép 78%. Làm việc với CSGT, tài xế T. trình bày việc chở quá tải là do chủ xe yêu cầu vì lợi nhuận. Với vi phạm này, cả tài xế và chủ phương tiện đều bị xử lý theo quy định.

CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn: Nhiều người vẫn vi phạm mức kịch khung- Ảnh 5.

Xe chở vượt tải trọng cho phép 78% bị CSGT phát hiện

ẢNH: DIỆU MI

Theo Nghị định 168/2024, tài xế bị phạt từ 5 - 7 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện là cá nhân bị phạt từ 22 - 24 triệu đồng; nếu chủ phương tiện là tổ chức, mức phạt từ 44 - 48 triệu đồng, đồng thời bị tước phù hiệu xe 2 tháng.

CSGT đánh giá vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải, quá khổ đều tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Thời gian tới, lực lượng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

CSGT khuyến cáo người dân đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện; tài xế, chủ xe không vì lợi nhuận mà chở hàng vượt tải trọng, kích thước cho phép, gây nguy hiểm cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Đi xe máy vi phạm nồng độ cồn bị phạt bao nhiêu?

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy có nồng độ cồn trong hơi thở nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/lít bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Nếu nồng độ cồn vượt quá 0,25 đến 0,4 mg/lít khí thở, người vi phạm bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở, người vi phạm bị phạt từ 8 - 10 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

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