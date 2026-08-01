Nhiều tài xế xe khách bị CSGT phạt vì hành khách không thắt dây an toàn

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết thời gian gần đây liên tục phát hiện nhiều hành khách không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe khách, xe giường nằm lưu thông trên các tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong.

Đáng chú ý, ngoài hành khách bị xử phạt, tài xế điều khiển phương tiện cũng bị lập biên bản vì chở người trên xe không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn.

CSGT xử phạt hàng loạt hành khách ngồi trên xe không thắt dây an toàn ẢNH: C08

Khoảng 22 giờ 21 ngày 30.7, tại trạm thu phí Km92 cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, tổ công tác dừng kiểm tra xe khách 16 chỗ biển số 72H - 048.xx do tài xế N.T.N (38 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện 2 hành khách không thắt dây an toàn dù ghế ngồi có trang bị dây. Hai hành khách bị lập biên bản xử phạt, đồng thời tài xế cũng bị xử lý với lỗi chở người trên xe không thắt dây an toàn.

Trước đó, khoảng 14 giờ 47 tại Km11 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, CSGT tiếp tục dừng xe khách biển số 50E - 863.xx do tài xế P.Đ.H (52 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển.

Thời điểm kiểm tra, trên xe có đoàn khách của 1 công ty đi du lịch Vũng Tàu. Lực lượng chức năng phát hiện 6 hành khách, trong đó có cả hướng dẫn viên, không thắt dây an toàn tại ghế ngồi có trang bị dây. Với lỗi này, cả 6 hành khách và tài xế đều bị lập biên bản xử phạt.

Cùng ngày, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong, CSGT tiếp tục phát hiện nhiều trường hợp tương tự trên xe khách 16 chỗ và 29 chỗ. Các hành khách vi phạm đều bị xử lý, đồng thời tài xế của những phương tiện này cũng bị lập biên bản theo quy định.

Trong các trường hợp trên, mỗi hành khách bị xử phạt 375.000 đồng, còn tài xế bị xử phạt 900.000 đồng vì chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây.

Tài xế nhắc nhiều lần nhưng vẫn bị phạt vì khách không thắt dây an toàn

Theo tìm hiểu, việc nhắc hành khách thắt dây an toàn hiện chưa được thực hiện đồng đều giữa các xe khách. Một số tài xế hoặc phụ xe luôn nhắc hành khách thắt dây trước khi xe khởi hành. Tuy nhiên, cũng có trường hợp tài xế chưa thực sự quan tâm đến quy định này nên không nhắc nhở hành khách.

Nhiều hành khách dù được tài xế nhắc nhưng vẫn không thắt dây an toàn ẢNH: C08

Trong thực tế, một số tài xế chia sẻ dù đã yêu cầu hành khách thắt dây an toàn nhưng sau một thời gian di chuyển, nhất là trên các chuyến đi dài hoặc xe giường nằm, nhiều người lại tự tháo dây vì cảm thấy vướng víu, muốn nằm nghỉ hoặc di chuyển trên xe. Nếu thời điểm CSGT kiểm tra, hành khách không thắt dây an toàn, cả người vi phạm và tài xế đều bị xử lý theo quy định.

Theo CSGT, việc phát hiện vi phạm không chỉ diễn ra khi CSGT dừng phương tiện kiểm tra trực tiếp. Hiện nay, cùng với tuần tra trên tuyến, lực lượng chức năng còn khai thác hình ảnh từ hệ thống camera giám sát, trong đó có camera trên khoang lái của nhiều xe kinh doanh vận tải, để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Vì vậy, tài xế không nên chủ quan cho rằng chỉ khi bị dừng xe mới bị xử phạt.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết hiện nhiều hành khách vẫn có thói quen chỉ thắt dây an toàn khi ngồi ghế trước hoặc khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra. Trong khi đó, quy định yêu cầu tất cả người ngồi tại vị trí có trang bị dây an toàn đều phải thắt dây trong suốt quá trình xe lưu thông.



CSGT khuyến cáo tài xế và doanh nghiệp vận tải cần chủ động nhắc nhở, kiểm tra việc thắt dây an toàn của hành khách trước khi xe khởi hành và trong suốt hành trình. Đối với hành khách, việc thắt dây an toàn là biện pháp bảo vệ chính mình khi xe thắng gấp hoặc xảy ra va chạm.