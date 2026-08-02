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Đời sống Cộng đồng

4 vị trí tưởng đỗ xe được, tài xế có thể bị phạt 2,5 triệu đồng

Vũ Phượng
Vũ Phượng
Đỗ xe sai quy định thường bị phạt 900.000 đồng, nhưng tại 4 vị trí nhiều tài xế dễ mắc lỗi, mức phạt có thể lên tới 2,5 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Có những vị trí tưởng như thuận tiện lại thuộc nhóm bị cấm dừng, đỗ xe và có thể khiến người điều khiển ô tô bị phạt tới 2,5 triệu đồng, kèm trừ điểm giấy phép lái xe.

Dưới đây là 4 vị trí mà nhiều tài xế vẫn vô tư đỗ xe, nhưng nếu bị CSGT kiểm tra có thể bị xử phạt từ 2 - 3 triệu đồng, trung bình khoảng 2,5 triệu đồng.

4 vị trí nhiều tài xế vẫn đỗ xe, nhưng dễ bị CSGT phạt 2,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Có những vị trí đỗ xe sai quy định có thể bị phạt 2,5 triệu đồng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đỗ song song với xe khác

Đây là tình huống rất dễ gặp trước quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, trường học hoặc bệnh viện. Tại TP.HCM, người đi đường gặp tình huống này khá thường xuyên trên đường Sương Nguyệt Anh, Bùi Thị Xuân.

Tuy nhiên, tài xế cần lưu ý, đỗ xe song song với một xe khác đang dừng, đỗ là hành vi vi phạm. Việc này chiếm thêm một phần làn đường, buộc các phương tiện phía sau phải lấn sang làn khác để di chuyển, đặc biệt nguy hiểm trên những tuyến đường hẹp hoặc đông xe.

Đỗ xe bên trái đường một chiều

Hiện nay một số tài xế vẫn vi phạm đỗ xe bên trái đường một chiều để chờ đón, trả khách. Đáng chú ý, ở TP.HCM khi nhiều tuyến đường là đường một chiều với lượng phương tiện đông đúc, nhiều xe taxi, xe công nghệ dừng hoặc đỗ bên trái đường một chiều.

4 vị trí nhiều tài xế vẫn đỗ xe, nhưng dễ bị CSGT phạt 2,5 triệu đồng - Ảnh 2.

CSGT ghi hình phạt nguội xe dừng đỗ sai quy định ở trung tâm TP.HCM

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khi CSGT thổi phạt, tài xế giải thích dừng hoặc đỗ xe bên trái đường một chiều để đón, trả khách vì khách không chịu đi sang đường. Có tài xế cho hay, khi phân tích để khách đi sang đường thì còn bị khách hủy cuốc hoặc hoàn thành cuốc xe nhưng đánh giá thấp sao.

Do đó, không chỉ người lái xe mà những người sử dụng phương tiện công cộng cũng cần nắm quy định cư xử hài hòa.

Đỗ xe dưới gầm cầu vượt

Nhiều khu vực dưới gầm cầu vượt có khoảng trống khá rộng nên một số tài xế cho rằng có thể tận dụng để đỗ xe trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, không phải mọi khu vực dưới gầm cầu vượt đều được phép dừng hoặc đỗ xe. Nếu vị trí đó không được cơ quan chức năng tổ chức làm nơi đỗ xe, tài xế vẫn có thể bị xử phạt từ 2 - 3 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Việc đỗ xe dưới gầm cầu vượt không đúng nơi quy định còn có thể cản trở tầm nhìn tại các nút giao hoặc thu hẹp mặt đường dành cho phương tiện lưu thông.

Đỗ xe ở đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc

Một số tài xế chọn những đoạn đường vắng gần khúc cua hoặc đầu dốc để dừng xe nghỉ, nghe điện thoại hoặc chờ người.

Đây lại là vị trí có tầm nhìn bị hạn chế. Người điều khiển phương tiện từ phía sau rất khó phát hiện sớm xe đang dừng để kịp xử lý.

Vì vậy, hành vi dừng hoặc đỗ xe trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi tầm nhìn bị che khuất cũng thuộc nhóm bị xử phạt từ 2 - 3 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Pháp luật quy định, mỗi lần đưa xe vào hoặc rời khỏi vị trí dừng, đỗ, tài xế đều phải bật tín hiệu báo cho các phương tiện xung quanh biết để chủ động giảm tốc hoặc tránh va chạm.

Bên cạnh đó, xe chỉ được dừng, đỗ ở vị trí không làm cản trở người đi bộ và không ảnh hưởng đến dòng phương tiện đang lưu thông, nhằm bảo đảm an toàn cho tất cả người tham gia giao thông.

Trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải đỗ xe, khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy hoặc tại nơi không được phép đỗ, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc đặt biển cảnh báo về phía sau xe để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết.

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