Truy tìm nhóm thanh niên 'bốc đầu', nẹt pô trên phố đi bộ Nguyễn Huệ rạng sáng

Ngày 1.8, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đang phối hợp Công an phường Sài Gòn xác minh, làm rõ vụ một nhóm thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, liên tục nẹt pô và "bốc đầu" xe tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM).



Trước đó, nhiều đoạn clip ghi lại sự việc được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh cho thấy một nhóm thanh niên điều khiển nhiều xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Huệ vào lúc rạng sáng, trong đó có phương tiện không gắn biển số.



Nam thanh niên "bốc đầu" xe trên phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng 1.8 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhóm thanh niên đã chạy xe đảo quanh nhiều vòng, liên tục nẹt pô và "bốc đầu" trước khi rời đi.

Hình ảnh trong các đoạn clip cho thấy nhóm thanh niên liên tục chạy xe với tốc độ cao, nẹt pô gây tiếng ồn lớn. Đáng chú ý, có trường hợp còn "bốc đầu", điều khiển xe chỉ bằng bánh sau trên một quãng đường.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên đường Nguyễn Huệ vẫn có các phương tiện lưu thông, khu vực phố đi bộ cũng còn người dân tập trung hóng mát. Việc nhóm thanh niên chạy xe tốc độ cao, liên tục nẹt pô và "bốc đầu" khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn.

Sự việc được người dân dùng điện thoại ghi lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội và thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận.

Có xe không gắn biển số ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh (bốc đầu) sẽ bị tịch thu xe, người thực hiện hành vi này cũng bị tước bằng lái xe từ 22 - 24 tháng.

Ngoài ra, người thực hiện hành vi trên nếu gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "gây rối trật tự công cộng".