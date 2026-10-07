Ô tô lỡ dừng đèn đỏ trong khu vực làn chờ xe 2 bánh, có bị phạt?

Mới đây, một tài xế đăng tình huống gặp phải tại giao lộ Võ Thị Sáu - Trần Quốc Thảo (TP.HCM) lên mạng xã hội, nhận được nhiều ý kiến tranh luận. Theo tài xế, đèn tín hiệu tại giao lộ không hiển thị thời gian đếm ngược. Khi ô tô đi chậm đến gần giao lộ, khoảng nửa thân xe đã qua vạch dừng phía dưới thì đèn bất ngờ chuyển sang màu vàng.

Trường hợp xe đông, tài xế ô tô lỡ dừng chờ đèn đỏ ở làn chờ xe 2 bánh sẽ không bị phạt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tài xế phanh xe lại. Lúc này, phần đầu ô tô nằm trong làn chờ xe 2 bánh, phần còn lại phía sau. Xe vẫn chưa vượt qua vạch dừng phía trước. "Em có bị phạt vượt đèn không?", tài xế thắc mắc.

Ô tô dừng trong làn chờ xe 2 bánh có bị phạt?

Tình huống tưởng đơn giản nhưng lại nhận được nhiều cách lý giải khác nhau. Có tài khoản cho rằng ô tô đã qua vạch dừng phía dưới nên có thể tiếp tục đi thẳng. Người khác lại nhận định nếu dừng ở làn chờ xe 2 bánh, tài xế có thể bị xử phạt lỗi dừng xe không đúng quy định.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng tài xế đã dừng xe khi thấy đèn vàng và phương tiện vẫn chưa vượt qua vạch dừng phía trước nên không bị phạt.

Trao đổi về tình huống trên, một cán bộ CSGT cho biết ô tô dừng chờ đèn tín hiệu trong phần khu vực dừng làn chờ xe 2 bánh như mô tả của tài xế sẽ không bị xử phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, cũng không bị xử phạt lỗi không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường.



Nhiều giao lộ ở TP.HCM có làn chờ riêng cho xe 2 bánh khi dừng đèn đỏ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo CSGT, phần vạch này được bố trí nhằm tạo điều kiện cho xe máy dừng chờ đèn để rẽ trái tại giao lộ. Trong bối cảnh đường phố đông xe, các trụ đèn tín hiệu được lực lượng điều chỉnh linh động tại giao lộ không hiển thị số giây nên tài xế lỡ dừng chờ đèn đỏ ở làn chờ xe 2 bánh trong tình huống trên không bị xử phạt.

Người tham gia giao thông cần lưu ý, trong trường hợp điều kiện giao thông bình thường, tài xế ô tô nếu cố ý dừng ở làn chờ xe 2 bánh thì có thể bị CSGT phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường.

Tài xế ô tô ngày càng chủ động chừa chỗ cho xe máy

Ghi nhận tại TP.HCM hiện nay, ở các giao lộ có bố trí khu vực dừng chờ dành cho xe 2 bánh, phần lớn tài xế ô tô chủ động dừng tại vạch phía dưới, chừa khoảng trống phía trước cho xe máy.

Không riêng những nơi có vạch chờ dành cho xe 2 bánh, tại một số giao lộ không bố trí khu vực này, nhiều tài xế ô tô cũng chủ động chừa một khoảng trống phía trước để xe máy di chuyển, chuyển hướng. Khi đèn vừa chuyển xanh, có tài xế cũng nhường cho xe máy phía trước di chuyển trước rồi mới tiếp tục hành trình.

Tại các giao lộ không có làn chờ xe 2 bánh, các xe ô tô cũng đa phần chủ động dừng cách xa vạch để nhường xe 2 bánh ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ghi nhận, từ khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực, việc chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu của người điều khiển ô tô cũng nghiêm hơn. Thực tế tại nơi xử lý vi phạm qua hệ thống camera AI cho thấy số trường hợp ô tô vượt đèn đỏ đã giảm mạnh, vi phạm được ghi nhận chủ yếu ở người điều khiển xe máy.

Theo Nghị định 168/2024 sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 238/2026, người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu bị phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.