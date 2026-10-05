Đường Đinh Tiên Hoàng lắp thêm dải phân cách, ngăn xe băng ngang vào đường Nguyễn Phi Khanh

Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông tin về giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn giao thông khu vực đường Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Phi Khanh và giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Trần Quang Khải, phường Tân Định.



Theo đó, một loạt phương án tổ chức giao thông mới sẽ được triển khai từ ngày 10.10, tập trung xử lý tình trạng ùn ứ và mất an toàn tại khu vực.

Đoạn cầu Bông đông nghẹt vào giờ cao điểm sáng theo hướng từ đường Đinh Tiên Hoàng đổ vào giao lộ Võ Thị Sáu ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngăn xe băng ngang đường Đinh Tiên Hoàng vào đường Nguyễn Phi Khanh

Sở Xây dựng TP.HCM thử nghiệm lắp bổ sung dải phân cách giữa đường Đinh Tiên Hoàng, ở hướng phương tiện từ cầu Bông đi đến, nối vào đường Võ Thị Sáu.

Dải phân cách được lắp nhằm ngăn dòng xe băng ngang đường Đinh Tiên Hoàng để vào đường Nguyễn Phi Khanh. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tình trạng này gây ùn tắc và mất an toàn giao thông tại khu vực.

Trong thời gian thử nghiệm, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật sẽ phối hợp lực lượng CSGT theo dõi tình hình thực tế, điều chỉnh dải phân cách để tìm phương án tổ chức giao thông phù hợp.

TP.HCM thử nghiệm lắp dải phân cách ở giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu để ngăn xe băng ngang vào đường Nguyễn Phi Khanh ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên đường Đinh Tiên Hoàng, ô tô bị cấm rẽ phải từ đường Đinh Tiên Hoàng vào đường Nguyễn Văn Giai trong khung giờ từ 17 - 19 giờ.

Trên đường Mai Thị Lựu, đoạn từ đường Nguyễn Văn Giai đến đường Điện Biên Phủ: ô tô con và xe 2 bánh được lưu thông 2 chiều. Riêng xe tải và xe khách chỉ được lưu thông 1 chiều, theo hướng từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Văn Giai.

Tại hẻm 79 đường Điện Biên Phủ (hẻm Cây Điệp), phương tiện bị cấm lưu thông ngược chiều theo hướng từ đường Nguyễn Thành Ý đến đường Điện Biên Phủ trong hai khung giờ cao điểm. Buổi sáng, thời gian cấm từ 6 giờ - 8 giờ 30; buổi chiều từ 16 giờ - 18 giờ 30.

Tại đường Điện Biên Phủ, tổ chức đèn tín hiệu để xe 2 bánh được rẽ trái liên tục vào đường Đinh Tiên Hoàng. Với các loại xe khác có nhu cầu rẽ trái theo hướng này, biển chỉ dẫn lộ trình sẽ được bổ sung để giảm áp lực giao thông tại giao lộ đường Điện Biên Phủ - đường Đinh Tiên Hoàng.

Các xe này được hướng dẫn đi qua đường Phan Tôn hoặc đường Phan Ngữ - đường Huỳnh Khương Ninh, sau đó vào đường Đinh Tiên Hoàng.

Như vậy, từ ngày 10.10, người thường xuyên đi qua khu vực này cần lưu ý nhiều thay đổi về hướng lưu thông, loại phương tiện và khung giờ cấm để chủ động lựa chọn lộ trình.

Dòng xe ùn từ giao lộ Võ Thị Sáu - Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Phi Khanh kéo dài kín cầu Bông, có khi nối tới giao lộ Lê Văn Duyệt - Vũ Huy Tấn ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, các điều chỉnh nhằm giải quyết tình trạng ùn ứ tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Phi Khanh và Đinh Tiên Hoàng - Trần Quang Khải.

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị được giao phối hợp Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật triển khai hệ thống đèn tín hiệu, đồng thời cùng CSGT theo dõi tình hình tại các giao lộ để điều chỉnh thời lượng đèn phù hợp thực tế.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng đề nghị Công an TP.HCM, UBND phường Tân Định tăng cường hướng dẫn, điều tiết giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Sau khi các phương án mới được áp dụng, nếu phát sinh bất cập, giao thông diễn biến phức tạp hoặc xảy ra ùn tắc, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý.

Trước đó, Thanh Niên ghi nhận tình trạng ùn ứ thường xuyên vào giờ cao điểm sáng trên trục từ cầu Bông - đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Võ Thị Sáu.

Cầu Bông ùn ứ giờ cao điểm, CSGT phải trực tiếp đứng điều tiết

Có thời điểm, ô tô, xe máy nối dài từ giao lộ Lê Văn Duyệt - Vũ Huy Tấn, qua cầu Bông đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Phi Khanh - Võ Thị Sáu. Càng gần đường Võ Thị Sáu, dòng xe càng dồn lại, nhiều đoạn chỉ có thể nhích từng chút.

Tại các giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Trần Quang Khải và giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Phi Khanh - Võ Thị Sáu, CSGT thường xuyên phải trực tiếp điều tiết vào giờ cao điểm để hạn chế xung đột giữa các luồng xe, giải phóng lượng phương tiện từ cầu Bông đổ xuống.

Thời điểm Thanh Niên phản ánh, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ khảo sát thực tế, đánh giá tình hình giao thông và phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án xử lý.