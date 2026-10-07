CSGT bắn tốc độ trên cao tốc: BMW phóng tới 132 km/giờ, hàng trăm xe vi phạm

Ngày 7.10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa ghi nhận nhiều ô tô chạy quá tốc độ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Cam Lâm - Nha Trang, hướng từ Nha Trang đi Vĩnh Hảo.



Tại vị trí CSGT kiểm soát, tốc độ tối đa cho phép là 90 km/giờ. Tuy nhiên, máy đo tốc độ liên tiếp ghi nhận nhiều ô tô chạy vượt mức này.

BMW phóng 132 km/giờ trên cao tốc giới hạn 90 km/giờ

Cụ thể, qua máy bắn tốc độ, lúc 9 giờ 57 ngày 7.10, CSGT ghi nhận ô tô màu đỏ biển số 79A - 454.xx chạy với tốc độ 114 km/giờ, vượt 24 km/giờ so với tốc độ tối đa cho phép.

Đến 10 giờ 22, máy đo tốc độ ghi nhận ô tô BMW biển số 79 - 441-xx.xx chạy tới 132 km/giờ. Như vậy, chiếc xe này chạy vượt 42 km/giờ so với tốc độ tối đa 90 km/giờ tại vị trí kiểm soát.

Chiếc BMW phóng tới 132 km/giờ trên cao tốc quy định tối đa 90 km/giờ ẢNH: DIỆU MI

Đến 12 giờ 16 cùng ngày, một ô tô màu trắng biển số 63A - 334.xx được ghi nhận chạy 110 km/giờ. Trước đó, trưa 6.10, cũng tại vị trí này, CSGT ghi nhận ô tô biển số 51L - 550.xx chạy với tốc độ 117 km/giờ.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, từ ngày 30.9 đến 7.10, trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong, lực lượng CSGT đã phát hiện 369 trường hợp vi phạm tốc độ. Trong đó, CSGT đã dừng xe, lập biên bản 55 trường hợp và gửi thông báo phạt nguội đối với 314 trường hợp.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển ô tô chạy quá tốc độ từ 5 km/giờ đến dưới 10 km/giờ bị phạt 800.000 đồng - 1 triệu đồng, không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp chạy quá tốc độ từ 10 - 20 km/giờ bị phạt 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Nếu chạy quá tốc độ trên 20 - 35 km/giờ, tài xế bị phạt 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Mức cao nhất trong các trường hợp trên áp dụng với tài xế chạy quá tốc độ trên 35 km/giờ, với mức phạt 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Xe chạy 110 km/giờ lọt vào máy bắn tốc độ ẢNH: DIỆU MI

CSGT liên tục ghi nhận xe chạy quá tốc độ trên cao tốc ẢNH: DIỆU MI

Có tới 369 trường hợp vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong trong 8 ngày ẢNH: DIỆU MI

Như vậy, tài xế xe BMW chạy 132 km/giờ tại vị trí giới hạn tối đa 90 km/giờ đã vượt tốc độ cho phép 42 km/giờ nên sẽ bị phạt trung bình 13 triệu, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Từ những trường hợp trên, CSGT khuyến cáo tài xế khi lưu thông trên cao tốc cần chú ý hệ thống biển báo, đặc biệt là biển quy định tốc độ tối đa trên từng đoạn tuyến. Không nên thấy đường thông thoáng, ít phương tiện rồi tăng tốc vượt mức cho phép.

Khi chạy với tốc độ cao, tài xế cần tập trung quan sát, chủ động kiểm soát tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước. Trước khi chuyển làn, vượt xe hoặc xử lý các tình huống trên đường, người lái cần quan sát kỹ, thực hiện thao tác bảo đảm an toàn.

Tài xế cũng cần chủ động giảm tốc độ khi gặp khu vực có mật độ phương tiện tăng, tầm nhìn hạn chế hoặc điều kiện thời tiết không thuận lợi. Việc tuân thủ tốc độ không chỉ để tránh bị xử phạt trực tiếp hoặc phạt nguội mà còn giúp người lái có thêm thời gian xử lý khi xuất hiện tình huống bất ngờ.