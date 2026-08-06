Lái quá 4 giờ liên tục, tài xế bị CSGT phát hiện thế nào?

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa phát hiện, xử lý các trường hợp tài xế điều khiển xe kinh doanh vận tải quá thời gian làm việc theo quy định từ dữ liệu giám sát hành trình.

Theo đó, khoảng 10 giờ 50 ngày 3.8, CSGT phát hiện xe đầu kéo biển số 51D - 190.xx kéo sơ mi rơ moóc biển số 51R - 200.xx có dấu hiệu được điều khiển liên tục quá 4 giờ khi lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Tài xế xe đầu kéo bị CSGT phát hiện chạy quá giờ qua hệ thống giám sát ẢNH: C08

Từ thông tin trên, CSGT tiến hành xác minh, dừng phương tiện để kiểm tra. Người điều khiển xe là tài xế N.V.A (50 tuổi, ở Khánh Hòa).



Qua làm việc, tài xế thừa nhận đã điều khiển ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian làm việc theo quy định. CSGT lập biên bản xử lý tài xế và chủ phương tiện là Hợp tác xã V.T.S.9.

Một trường hợp khác được CSGT phát hiện trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Lúc 22 giờ 35 ngày 2.8, tại trạm thu phí Long Phước, CSGT kiểm tra ô tô biển số 60F - 010.xx do tài xế L.M.T (44 tuổi, ở Đồng Nai) điều khiển.

Qua kiểm tra thực tế trong ngày từ dữ liệu giám sát hành trình, CSGT xác định tài xế này đã lái xe liên tục 4 giờ 51 phút 30 giây, vượt thời gian lái xe liên tục theo quy định.

CSGT lập biên bản tài xế L.M.T về hành vi điều khiển ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian làm việc theo quy định. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ SG S.V cũng bị xử lý vì để người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm trên.

Theo quy định, với hành vi điều khiển ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian làm việc, mỗi tài xế trong hai trường hợp trên bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Với lỗi chạy quá 4 giờ liên tục, cả tài xế và chủ xe bị xử phạt ẢNH: C08

Đối với chủ phương tiện là tổ chức, hành vi giao phương tiện hoặc để người làm công điều khiển ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian làm việc theo quy định bị phạt từ 8 - 12 triệu đồng.

Như vậy, tài xế lái quá thời gian quy định không phải là người duy nhất bị xử lý. Doanh nghiệp, đơn vị sử dụng tài xế cũng có trách nhiệm trong việc bố trí thời gian làm việc và có thể bị xử phạt khi để người làm công vi phạm.

Vì sao tài xế không được lái quá 4 giờ liên tục?

Theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người lái ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ không được lái xe liên tục quá 4 giờ.

Quy định giới hạn thời gian cầm lái nhằm bảo đảm tài xế có thời gian nghỉ ngơi trong những hành trình dài. Theo CSGT, khi lái xe liên tục trong nhiều giờ, tài xế dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ, giảm khả năng tập trung, quan sát và xử lý các tình huống bất ngờ trên đường.

Nguy cơ này càng đáng lưu ý với tài xế xe kinh doanh vận tải thường xuyên di chuyển đường dài, đặc biệt khi chạy trên cao tốc. Phương tiện lưu thông với tốc độ cao nên khi người lái mất tập trung, phản ứng chậm hoặc buồn ngủ, quãng đường xe di chuyển trước khi tài xế kịp xử lý có thể tăng lên, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Nhiều lỗi vi phạm được CSGT phát hiện qua hệ thống giám sát ẢNH: C08

Do đó, việc tuân thủ thời gian lái xe nhằm hạn chế tình trạng tài xế làm việc quá sức. Khi sắp chạm giới hạn thời gian lái liên tục, tài xế cần chủ động nghỉ ngơi; các doanh nghiệp vận tải cũng phải bố trí lịch trình, thời gian nghỉ hoặc tài xế phù hợp để không xảy ra tình trạng chạy quá thời gian quy định.

CSGT cũng khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải cần quản lý thời gian làm việc của tài xế, bởi khi để người làm công lái xe quá thời gian quy định, doanh nghiệp cũng có thể bị xử lý. Trong 2 trường hợp trên, cả tài xế trực tiếp cầm lái và đơn vị sử dụng tài xế đều bị lập biên bản.