Xe hút đinh chạy hơn 2 giờ ở cửa ngõ phía tây TP.HCM, kết quả bất ngờ

Mới đây, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Tạo và Công an phường An Lạc ra quân tuần tra, kiểm soát kết hợp sử dụng xe hút đinh, vật sắc nhọn trên các tuyến đường cửa ngõ phía tây thành phố.



Hoạt động nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng rải đinh, vật sắc nhọn gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên những tuyến đường trọng điểm.

CSGT An Lạc vừa dùng xe rà hút đinh cửa ngõ nhưng sau 2 giờ không phát hiện đinh hoặc vật sắc nhọn bị rải cố ý hay vương vãi

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Đội CSGT An Lạc, khu vực cửa ngõ phía Tây TP.HCM có mật độ phương tiện lưu thông lớn. Đinh, mảnh thép hoặc các vật sắc nhọn xuất hiện trên mặt đường có thể làm thủng săm, hư hỏng lốp xe, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nếu người điều khiển phương tiện bất ngờ mất lái.



Lực lượng chức năng sử dụng xe hút đinh tự chế, được trang bị nam châm vĩnh cửu công suất lớn để rà soát mặt đường. Hai tuyến được kiểm tra là đường Lê Khả Phiêu và đường Lê Đức Anh. Lực lượng chức năng rà soát kỹ cả hai chiều lưu thông trên mỗi tuyến.

Theo CSGT, đây là những tuyến có lượng phương tiện vận tải lớn, trong đó có nhiều xe máy của công nhân và người dân thường xuyên qua lại trong các khung giờ trong ngày.

Quá trình kiểm tra không chỉ thực hiện trên phần đường phương tiện lưu thông. Tổ công tác còn rà kỹ làn xe máy và khu vực lề đường sát dải phân cách nhằm phát hiện đinh, mảnh kim loại hoặc các vật sắc nhọn có thể gây nguy hiểm cho phương tiện.

Sau hơn 2 giờ rà soát, kết quả được lực lượng chức năng ghi nhận là không phát hiện đinh hoặc vật sắc nhọn bị rải cố ý hay vương vãi trên 2 tuyến đường Lê Khả Phiêu và Lê Đức Anh.

Cả đường Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu đều thông suốt, sạch sẽ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, mặt đường tại thời điểm kiểm tra thông suốt, sạch sẽ, bảo đảm điều kiện để phương tiện lưu thông.

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy tại thời điểm lực lượng chức năng rà soát chưa ghi nhận tình trạng rải đinh trên 2 tuyến đường nói trên. CSGT và công an địa phương tiếp tục duy trì cảnh giác, chủ động phòng ngừa hành vi rải đinh, vật sắc nhọn có thể gây nguy hiểm cho người đi đường.

Đội CSGT An Lạc khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chú ý quan sát mặt đường khi lưu thông, đặc biệt tại những khu vực vắng hoặc đoạn đường khuất.

Khi phát hiện dấu hiệu hoặc người có hành vi rải đinh, vật sắc nhọn, người dân có thể ghi lại hình ảnh và thông báo cho cơ quan công an gần nhất. Người dân cũng được đề nghị phản ánh những cơ sở sửa xe có biểu hiện "chặt chém", phá hoại lốp xe của khách hàng để lực lượng chức năng xác minh, xử lý theo quy định.