Đỗ xe sai quy định: Vì sao người bị phạt 500.000 đồng, người 1 triệu?

Khi lực lượng CSGT tăng cường xử lý các lỗi dừng, đỗ xe sai quy định, nhiều tài xế thắc mắc vì sao cùng là hành vi đỗ xe nhưng có người chỉ bị phạt khoảng 500.000 đồng, trong khi người khác phải nộp 1 triệu đồng.

Theo quy định hiện hành, mức xử phạt đối với lỗi dừng, đỗ xe không căn cứ vào việc tài xế dừng xe trong bao lâu hay chỉ "tấp vào vài phút". Thay vào đó, cơ quan chức năng xác định mức phạt dựa trên vị trí dừng, đỗ xe và nguy cơ mất an toàn giao thông mà hành vi đó có thể gây ra.

Cùng vi phạm đỗ xe sai quy định nhưng tùy từng hành vi có những mức phạt khác nhau ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chính vì vậy, có những lỗi chỉ bị xử phạt ở mức vài trăm nghìn đồng, nhưng cũng có những vị trí đỗ xe bị xử lý nặng hơn dù tài xế chỉ dừng xe trong thời gian rất ngắn.

Quên một thao tác nhỏ cũng có thể bị phạt 500.000 đồng

Nhóm lỗi có mức phạt thấp nhất chủ yếu là những hành vi nhiều tài xế dễ bỏ sót trong quá trình dừng hoặc đỗ xe.

Chẳng hạn, khi đưa xe vào hoặc rời khỏi vị trí dừng, đỗ nhưng không bật tín hiệu báo cho các phương tiện khác biết, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng (mức trung bình khoảng 500.000 đồng).

CSGT TP.HCM thường xuyên tuần tra trực tiếp hoặc ghi hình phạt nguội xe dừng đỗ sai quy định ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đây là lỗi khá phổ biến bởi nhiều người chỉ nhớ bật xi nhan khi chuyển hướng hoặc chuyển làn mà quên báo hiệu khi tấp xe vào lề hoặc rời khỏi chỗ đỗ. Trong khi đó, việc thiếu tín hiệu có thể khiến xe phía sau xử lý không kịp, làm tăng nguy cơ va chạm.

Cùng mức phạt từ 600.000 - 800.000 đồng, tài xế còn có thể bị xử lý nếu đỗ xe ngược chiều lưu thông, đỗ trên dải phân cách cố định, đỗ xe trên dốc nhưng không chèn bánh hoặc dừng xe không sát lề đường theo quy định.

Đây đều là những lỗi thường gặp trong quá trình đỗ xe hằng ngày, nhất là tại các tuyến đường đông phương tiện.

Vì sao có người bị phạt tới 1 triệu đồng khi đỗ xe sai?

Điều khiến nhiều tài xế bất ngờ là chỉ cần thay đổi vị trí đỗ xe, mức phạt có thể tăng lên.

Theo quy định, mức phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng áp dụng với nhiều hành vi khá phổ biến như đỗ xe trên vỉa hè trái quy định, đỗ xe tại nơi có biển "Cấm đỗ xe", đỗ xe trên đường dành riêng cho xe buýt hoặc dừng xe tại nơi có biển "Cấm dừng và đỗ xe".

Ở trung tâm TP.HCM, nhiều tài xế bị phạt vì dừng xe ở đường có biển cấm đỗ xe hoặc biển cấm dừng và đỗ xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài ra, tài xế cũng bị xử phạt ở mức này nếu dừng hoặc đỗ xe trong phạm vi 5 m tính từ mép đường giao nhau, tại điểm đón trả khách, trước cổng cơ quan có đường xe ra vào, nơi chỉ đủ một làn xe cơ giới lưu thông hoặc nơi che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông.

Đây đều là những vị trí dễ gây cản trở giao thông, làm giảm tầm nhìn hoặc tạo xung đột với các phương tiện khác nên mức xử phạt cao hơn so với những lỗi thông thường.

Đáng chú ý, vừa qua một số tài xế khi bị phạt vì dừng, đỗ xe sai quy định, đặc biệt trước trung tâm thương mại hay bến xe cho biết chỉ dừng vài phút để đón khách nhưng vẫn bị xử phạt.

CSGT giải thích ở trung tâm thương mại hay bến xe đều bố trí khu vực riêng để tài xế đón, trả khách, nhiều tài xế không để ý nên đã đỗ trên đường - nơi có biển cấm dừng và đỗ xe thì vẫn có thể bị CSGT lập biên bản xử phạt.

Có thể thấy, phần lớn các lỗi đỗ xe sai quy định mà tài xế thường gặp đều có mức xử phạt dưới 1 triệu đồng. Tuy nhiên, việc nắm rõ từng vị trí được phép hoặc không được phép dừng, đỗ xe sẽ giúp người điều khiển phương tiện tránh những khoản phạt không đáng có và hạn chế nguy cơ gây cản trở giao thông.