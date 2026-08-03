Truy tìm nhóm người ném đá từ cầu vượt xuống cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Ngày 3.8, mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh việc một số người đứng trên cầu vượt dân sinh, ném đá xuống các phương tiện đang chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Vụ việc khiến nhiều người lo ngại bởi ô tô trên cao tốc đang di chuyển với tốc độ cao, nếu bất ngờ bị đá ném trúng có thể khiến tài xế giật mình, xử lý đột ngột và xảy ra tai nạn.



Theo nội dung bài đăng, sự việc xảy ra khoảng 18 giờ 5 ngày 2.8, tại khu vực gần cuối tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Người đăng bài cho biết có 3 người đứng trên cầu vượt dân sinh đường Lê Gia Trang, ấp Thanh Bình, xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai và ném đá xuống các phương tiện chạy phía dưới.

Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người đứng trên cầu được cho là đã ném đá xuống ô tô đang chạy trên cao tốc ẢNH CẮT TỪ CLIP

"Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm, các xe phía dưới đang chạy tốc độ rất cao, lên tới 100 - 120 km/giờ, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể gây tai nạn liên hoàn", nội dung bài đăng cảnh báo.

Tài xế lái xe trên cao tốc lo bị ném đá từ cầu vượt

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ bức xúc và mong cơ quan chức năng sớm xác minh, có giải pháp ngăn chặn.

Nickname Nguyễn Kiên cho rằng tình trạng tương tự đã từng được phản ánh và rất nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Người này đề xuất lắp lưới bảo vệ hai bên cầu vượt để ngăn việc ném đồ vật xuống cao tốc.

Người dùng Hoàng Nguyên cũng cho rằng các cầu vượt cao tốc nên được lắp hàng rào lưới cao hoặc camera giám sát.

Trong khi đó, tài khoản Facebook Văn Hiếu chia sẻ kinh nghiệm khi đi qua các cầu vượt trên cao tốc là chủ động quan sát phía trên. Người này cũng đề xuất sử dụng lưới sắt tại cầu vượt để hạn chế nguy cơ vật thể bị ném xuống đường.

Khu vực xảy ra sự việc là đoạn gần kết thúc cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ẢNH CẮT TỪ CLIP

Đáng chú ý, người dùng Trần Mạnh Cường cho biết thường xuyên di chuyển trên cao tốc này và nhiều lần nhìn thấy người đứng trên cầu vượt. Người này mong thông tin được chia sẻ để cơ quan chức năng chú ý, có biện pháp khắc phục.

Một số bình luận khác cũng đề xuất tăng cường rào chắn, lưới bảo vệ hoặc camera tại các cầu vượt trên tuyến cao tốc.

CSGT trích xuất camera, truy tìm người liên quan

Liên quan phản ánh trên, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) - đơn vị phụ trách tuyến cao tốc, đang phối hợp Công an xã Xuân Quế trích xuất camera, truy tìm những người có liên quan.

Theo CSGT, lực lượng chức năng và địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động các gia đình nhắc nhở con em không thực hiện những hành vi gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông trên cao tốc. Người lớn cũng cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không ném đá hoặc bất kỳ vật thể nào từ cầu vượt xuống đường.

Hành vi ném đá xuống cao tốc đặc biệt nguy hiểm bởi các phương tiện phía dưới đang lưu thông với tốc độ cao. Khi bất ngờ phát hiện hoặc bị vật thể ném trúng, tài xế có thể giật mình, đánh lái hoặc thắng đột ngột, từ đó làm tăng nguy cơ va chạm với những phương tiện chạy cùng chiều.

Nguy hiểm càng lớn khi trên cao tốc, các xe thường lưu thông liên tục. Một tình huống bất ngờ xảy ra với phương tiện phía trước có thể ảnh hưởng đến các xe phía sau, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn.

Khi phát hiện người có biểu hiện ném đá, ném vật thể xuống cao tốc, người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng để kịp thời xác minh, ngăn chặn và xử lý, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

