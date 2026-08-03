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Đời sống Cộng đồng

Ô tô vượt đèn đỏ, va cần chắn đường sắt ở TP.HCM: Tài xế bị phạt 19 triệu đồng

Vũ Phượng
Vũ Phượng

Một tài xế ô tô vượt đèn đỏ, va cần chắn đường sắt trên đường Phạm Văn Đồng (phường Hạnh Thông, TP.HCM) đã bị CSGT trích xuất camera lập biên bản, phạt 19 triệu.

Ngày 3.8, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử phạt tài xế vượt đèn đỏ, va cần chắn đường sắt.

Theo đó, tối 24.7, tại khu vực đường ngang tại đoạn đường sắt băng ngang đường Phạm Văn Đồng, khi nhân viên gác chắn đang đóng chắn đón tàu SE12 thì xe ô tô biển số 61H - 190.xx chạy nhanh, vượt đèn đỏ, va chạm vào cần chắn.

TP.HCM: Ô tô vượt đèn đỏ, va cần chắn đường sắt trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 1.

Ô tô vượt đèn đỏ va cần chắn đường sắt trên đường Phạm Văn Đồng

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vụ việc tuy không gây thiệt hại về người nhưng hành vi vi phạm này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng, đưa bản thân tài xế và đoàn tàu vào tình huống nguy hiểm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đội CSGT Hàng Xanh đã phối hợp Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT) kiểm tra, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát tại khu vực đường ngang. Qua hình ảnh ghi nhận được, các thông tin liên quan đến phương tiện và người điều khiển nhanh chóng được xác minh, làm rõ.

Tại buổi làm việc với CSGT sau đó, người điều khiển xe đã thừa nhận hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng. Đội CSGT Hàng Xanh đã lập biên bản vi phạm hành vi "vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng" được quy định tại khoản 9 điều 13 Nghị định 81/2026 với mức phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng (trung bình 19 triệu đồng) và tước quyền sử dụng bằng lái 2 tháng.

TP.HCM: Ô tô vượt đèn đỏ, va cần chắn đường sắt trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 2.

Tài xế làm việc với CSGT

ẢNH: PC08

Cũng tại khu vực trên, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng CSGT đã xử lý 826 trường hợp vi phạm liên quan đến hành lang an toàn đường sắt. Trong thời gian tới, CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm tại khu vực đường ngang đường sắt để chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi lưu thông qua các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Khi đèn đỏ bật sáng, chuông cảnh báo reo, cần chắn bắt đầu hạ xuống, người điều khiển phương tiện bắt buộc phải dừng lại trước vạch dừng, tuyệt đối không được cố tình vượt qua.

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