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Thời sự Dân sinh

Xe giường nằm bị nạn lúc rạng sáng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Quế Hà
Quế Hà
07/06/2026 09:50 GMT+7

Xe khách giường nằm bị biến dạng phần đầu sau khi tông vào đuôi xe đầu kéo đang lưu thông cùng chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Khoảng 2 giờ 30 ngày 7.6, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn Km 30 qua thôn Tân Hòa, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe đầu kéo.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách giường nằm biển số 50F-040.xx do ông N.H.T (49 tuổi, ở Khánh Hòa) điều khiển lưu thông theo hướng Phan Thiết đi Đồng Nai. Khi đến Km 30, xe khách bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 36R-030.xx do ông L.S.H (46 tuổi, ở Thanh Hóa) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách hư hỏng nặng. Nhiều hành khách bị thương, trong đó một phụ xe bị thương nặng.

Xe giường nằm bị nạn lúc rạng sáng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây- Ảnh 1.

Một số bệnh nhân nặng được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Bình Thuận

ẢNH: C.T.V

Sau tai nạn, các nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân cấp cứu, sơ cứu ban đầu. Một số trường hợp sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bình Thuận tiếp tục theo dõi và điều trị.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân cho biết, đơn vị đã điều động xe cứu thương đến hiện trường ngay sau khi nhận tin báo. Ngoài ra, một xe cứu thương khác lưu thông qua khu vực cũng tham gia hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Theo Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân, có 7 nạn nhân được tiếp nhận điều trị với nhiều mức độ chấn thương khác nhau, chủ yếu là xây xát và các vết thương phần mềm.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp đơn vị quản lý tuyến có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, xe cứu hộ đã kéo phương tiện gặp nạn khỏi hiện trường, bảo đảm lưu thông trên tuyến cao tốc.

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