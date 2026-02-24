Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Điều tra vụ tai nạn liên hoàn gây thiệt hại nặng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Quế Hà
Quế Hà
24/02/2026 10:49 GMT+7

Vụ tai nạn xe khách tông liên hoàn vào các xe ô tô cùng chiều phía trước, tạo chuỗi tai nạn liên hoàn 5 xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý.

Đến rạng sáng nay 24.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Sau khi công an hoàn tất khám nghiệm, các phương tiện bị nạn được xe cẩu đưa đi khỏi hiện trường để thông tuyến trở lại. Hiện giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã thông thoáng.

Theo đơn vị tuần tra, đây là vụ tai nạn gây ùn ứ phương tiện kéo dài vào tối 23.2. Do vụ tai nạn liên hoàn gây thiệt hại các phương tiện ở mức cao nên Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc thụ lý vụ tai nạn theo thẩm quyền quy định.

Điều tra vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo hình ảnh từ camera hành trình của một phương tiện ghi lại, thời điểm trên, các phương tiện đang lưu thông hướng bắc - nam.

Khi đến Km12 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) thì các xe giảm tốc độ.

Bất ngờ, xe khách biển số 29K-042.09 lưu thông cùng chiều phía sau chạy đến, va chạm vào các xe ô tô gây chuỗi tai nạn liên hoàn giữa 5 phương tiện, gồm 4 ô tô con và 1 xe khách, trong đó có những "siêu xe" đắt tiền.

Cú tông khiến các phương tiện hư hỏng nằm giữa làn đường, trong đó có xe nằm chắn ngang mặt đường cao tốc, gây ách tắc giao thông.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp đơn vị quản lý tuyến có mặt tại hiện trường để điều tiết phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông.

Các xe lưu thông hướng bắc - nam trên cao tốc được điều tiết ra khỏi cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại nút giao Ba Bàu.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

