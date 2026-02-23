Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xảy ra 3 vụ tai nạn chiều mùng 7 tết

Lê Lâm
Lê Lâm
23/02/2026 19:28 GMT+7

Chiều mùng 7 tết Bính Ngọ, 3 vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra gần như liên tiếp trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Đầu giờ chiều 23.2 (mùng 7 tết), trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông liên hòan giữa nhiều ô tô theo hướng từ Bắc vào Nam.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu giây xảy ra 3 vụ tai nạn chiều mùng 7 tết - Ảnh 1.

3 vụ tai nạn đã xảy ra chiều 23.2 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

ẢNH: H.K

Cụ thể, các vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ, 13 giờ 30 phút và 14 giờ tại đoạn đường thuộc xã Xuân Lộc (Đồng Nai), khu vực giáp nút giao với quốc lộ 1 và tỉnh lộ 765.

Vụ tai nạn khiến các xe bị hư hỏng nhưng không quá nghiêm trọng, tuy nhiên khiến khu vực này xảy ra kẹt xe. Lực lượng CSGT cùng đơn vị quản lý đường cao tốc đã xử lý nhanh chóng, khoảng 30 phút sau khi các vụ tai nạn xảy ra thì hiện trường được xử lý, giao thông thông thoáng trở lại.

Tính đến 16 giờ cùng ngày, giao thông trên toàn tuyến Phan Thiết - Dầu Giây hầu như thông thoáng, chỉ kẹt nhẹ khu vực trạm thu phí (gần đoạn nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) do nơi đây bị nút thắt cổ chai.

Đối với tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, từ khoảng 16 giờ ngày 23.2, lượng xe từ hướng Bắc đổ vào TP.HCM nhiều khiến khu vực từ nút giao với đường 319 đến cầu Long Thành bị ùn ứ.

Để giải tỏa giao thông, lực lượng CSGT đã tạm thời đóng lối lên ở khu vực quốc lộ 51 (xã Long Thành, Đồng Nai). Các phương tiện di chuyển theo quốc lộ 51 về Biên Hòa để tiếp tục hành trình đi TP.HCM.

Tin liên quan

Kẹt xe cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sáng sớm 24 tháng chạp

Kẹt xe cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sáng sớm 24 tháng chạp

Sáng sớm ngày 11.2, tức 24 tháng chạp Tết Bính Ngọ 2026, tình trạng kẹt xe đã xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng từ nam ra bắc.

Khám phá thêm chủ đề

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kẹt xe Tai nạn liên hoàn Quốc lộ 1
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận