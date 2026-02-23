Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xảy ra 3 vụ tai nạn chiều mùng 7 tết

Đầu giờ chiều 23.2 (mùng 7 tết), trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông liên hòan giữa nhiều ô tô theo hướng từ Bắc vào Nam.

3 vụ tai nạn đã xảy ra chiều 23.2 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ẢNH: H.K

Cụ thể, các vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ, 13 giờ 30 phút và 14 giờ tại đoạn đường thuộc xã Xuân Lộc (Đồng Nai), khu vực giáp nút giao với quốc lộ 1 và tỉnh lộ 765.

Vụ tai nạn khiến các xe bị hư hỏng nhưng không quá nghiêm trọng, tuy nhiên khiến khu vực này xảy ra kẹt xe. Lực lượng CSGT cùng đơn vị quản lý đường cao tốc đã xử lý nhanh chóng, khoảng 30 phút sau khi các vụ tai nạn xảy ra thì hiện trường được xử lý, giao thông thông thoáng trở lại.

Tính đến 16 giờ cùng ngày, giao thông trên toàn tuyến Phan Thiết - Dầu Giây hầu như thông thoáng, chỉ kẹt nhẹ khu vực trạm thu phí (gần đoạn nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) do nơi đây bị nút thắt cổ chai.

Đối với tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, từ khoảng 16 giờ ngày 23.2, lượng xe từ hướng Bắc đổ vào TP.HCM nhiều khiến khu vực từ nút giao với đường 319 đến cầu Long Thành bị ùn ứ.

Để giải tỏa giao thông, lực lượng CSGT đã tạm thời đóng lối lên ở khu vực quốc lộ 51 (xã Long Thành, Đồng Nai). Các phương tiện di chuyển theo quốc lộ 51 về Biên Hòa để tiếp tục hành trình đi TP.HCM.