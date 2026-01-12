Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Ảnh flycam: Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây băng qua rừng cao su đẹp... lạnh lùng

Lê Lâm
Lê Lâm
12/01/2026 06:00 GMT+7

Loạt ảnh flycam ghi lại hình ảnh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây băng qua rừng cao su trụi lá, tạo nên khung cảnh tĩnh lặng, lạnh lùng cuốn hút.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chạy xuyên qua hàng chục km rừng cao su, tập trung chủ yếu khu vực đoạn từ nút giao quốc lộ 56 đến nút giao cao tốc TP.HCM - Phan Thiết - Dầu Giây.

Cuối đông, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua rừng cao su đẹp 'lạnh lùng' - Ảnh 1.

Hai bên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn từ nút giao với quốc lộ 56 đến giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành, Dầu Giây là rừng cao su bạt ngàn, thẳng tắp

ẢNH: LÊ LÂM

Cuối đông, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua rừng cao su đẹp 'lạnh lùng' - Ảnh 2.

Khi rừng cao su rụng lá, một vẻ đẹp... lạnh lùng ập tới

ẢNH: LÊ LÂM

Cuối đông, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua rừng cao su đẹp 'lạnh lùng' - Ảnh 3.

Một đoạn đường dẫn vào cao tốc nhìn từ trên cao

ẢNH: LÊ LÂM

Cuối đông, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua rừng cao su đẹp 'lạnh lùng' - Ảnh 4.

Cây cỏ hai bên đường ngả vàng, xơ xác

ẢNH: LÊ LÂM

Cuối đông, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua rừng cao su đẹp 'lạnh lùng' - Ảnh 5.

Đây là nút giao giữa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với quốc lộ 56, con đường uốn lượn được cánh rừng cao su bao quanh, khô khốc, tĩnh lặng

ẢNH: LÊ LÂM

Cuối đông, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua rừng cao su đẹp 'lạnh lùng' - Ảnh 6.

Cận cảnh một khoảnh rừng cao su nhìn từ trên cao

ẢNH: LÊ LÂM

Cuối đông, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua rừng cao su đẹp 'lạnh lùng' - Ảnh 7.

Cây cao su được trồng rất nhiều ở Đồng Nai. Vào mùa nay2, lá cao su chuyển sang màu vàng hoặc đỏ rồi rụng. Tuy nhiên, màu sắc chỉ hơi vàng, hoặc đỏ bàn bạc chứ không rực rỡ nhưng những quốc gia ở vùng ôn đới

ẢNH: LÊ LÂM

Cuối đông, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua rừng cao su đẹp 'lạnh lùng' - Ảnh 8.

Dù lá cao su có chuyển màu đồng loạt để rụng thì cũng không thể tạo nên khung cảnh sặc sỡ, rực rỡ như nước ngoài

ẢNH: LÊ LÂM

Tin liên quan

Tiết Đông chí kết thúc, hôm nay 5.1 bắt đầu tiết Tiểu hàn: Khi nào Lập xuân?

Tiết Đông chí kết thúc, hôm nay 5.1 bắt đầu tiết Tiểu hàn: Khi nào Lập xuân?

Hôm nay 5.1 là ngày đầu tiên người Việt Nam đón tiết khí Tiểu hàn. Tiết khí này có ý nghĩa gì và khi nào tiết Lập xuân bắt đầu?

Khám phá thêm chủ đề

Rừng cao su Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây Rụng lá ảnh flycam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận