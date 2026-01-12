Ảnh flycam: Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây băng qua rừng cao su đẹp... lạnh lùng

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chạy xuyên qua hàng chục km rừng cao su, tập trung chủ yếu khu vực đoạn từ nút giao quốc lộ 56 đến nút giao cao tốc TP.HCM - Phan Thiết - Dầu Giây.
Hai bên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn từ nút giao với quốc lộ 56 đến giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành, Dầu Giây là rừng cao su bạt ngàn, thẳng tắp
ẢNH: LÊ LÂM
Khi rừng cao su rụng lá, một vẻ đẹp... lạnh lùng ập tới
Một đoạn đường dẫn vào cao tốc nhìn từ trên cao
Cây cỏ hai bên đường ngả vàng, xơ xác
Đây là nút giao giữa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với quốc lộ 56, con đường uốn lượn được cánh rừng cao su bao quanh, khô khốc, tĩnh lặng
Cận cảnh một khoảnh rừng cao su nhìn từ trên cao
Cây cao su được trồng rất nhiều ở Đồng Nai. Vào mùa nay2, lá cao su chuyển sang màu vàng hoặc đỏ rồi rụng. Tuy nhiên, màu sắc chỉ hơi vàng, hoặc đỏ bàn bạc chứ không rực rỡ nhưng những quốc gia ở vùng ôn đới
Dù lá cao su có chuyển màu đồng loạt để rụng thì cũng không thể tạo nên khung cảnh sặc sỡ, rực rỡ như nước ngoài
