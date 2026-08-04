Hàng loạt xe 3 bánh ở TP.HCM bị CSGT tịch thu vì không có giấy tờ

Thời gian qua, trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn xuất hiện xe 3 bánh chở sắt, thép, gỗ, vật liệu xây dựng hoặc hàng hóa cồng kềnh. Có trường hợp hàng hóa vượt quá kích thước cho phép, không được chằng buộc an toàn, gây cản trở giao thông và có thể đe dọa trực tiếp đến người đi đường.



CSGT phối hợp công an phường xác minh nguồn gốc phương tiện ẢNH: PC08

Trước tình trạng trên, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý xe ba bánh vi phạm trên địa bàn đơn vị phụ trách.

269 xe ba bánh bị lập hồ sơ tịch thu

Theo Đội CSGT Hàng Xanh, lực lượng tập trung kiểm tra, xử lý những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn như chở hàng cồng kềnh, đi vào đường cấm; phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật, không có giấy tờ hợp lệ hoặc không rõ nguồn gốc.

Đáng chú ý, qua quá trình xử lý, CSGT ghi nhận đa số phương tiện thuộc nhóm này được lắp ráp trái phép, không rõ nguồn gốc và không bảo đảm an toàn kỹ thuật theo quy định. Việc những phương tiện này lưu thông trên đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Từ đầu năm 2026 đến nay, riêng Đội CSGT Hàng Xanh đã lập hồ sơ tịch thu 269 xe ba bánh tự chế, không rõ nguồn gốc. Theo CSGT, thực tế trên cho thấy cần tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với loại phương tiện này.

Truy nguồn xe, làm việc với cơ sở sử dụng

Bên cạnh xử lý người điều khiển, CSGT Hàng Xanh cũng xác minh, truy xuất nguồn gốc phương tiện, làm rõ chủ sở hữu cũng như cơ sở thuê hoặc sử dụng xe 3 bánh để vận chuyển hàng hóa.

Qua xác minh, CSGT phối hợp công an phường làm việc với các cơ sở kinh doanh, kho bãi, cửa hàng vật liệu xây dựng và đơn vị vận chuyển có sử dụng xe 3 bánh. Các cơ sở được tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông; không sử dụng phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông hoặc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Nhiều xe 3 bánh lưu thông trên đường không có giấy tờ ẢNH: PC08

Đây được xem là biện pháp nhằm phòng ngừa vi phạm từ nguồn sử dụng phương tiện, thay vì chỉ phát hiện và xử lý từng trường hợp khi xe đã lưu thông trên đường.

Thời gian tới, Đội CSGT Hàng Xanh tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý xe 3 bánh vi phạm, nhất là những phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, không rõ nguồn gốc hoặc chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng cho biết, khi phát hiện vi phạm, tai nạn, ùn ứ giao thông hoặc cần phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông, tội phạm trên các tuyến giao thông, người dân có thể cung cấp thông tin, hình ảnh qua số trực ban 0693.187.521, hotline 0326.08.08.08 hoặc hộp thư csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn để lực lượng tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.