Lái Honda SH bằng chân, thanh niên 'thích thể hiện' bị tịch thu xe

Mới đây, lực lượng CSGT tỉnh Ninh Bình đã xác minh, xử lý trường hợp nam thanh niên điều khiển xe máy bằng hai chân trên đường, gây xôn xao dư luận. Theo đó, cơ quan chức năng đã phát hiện đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH, mang biển số 18F1-504.58 bằng hai chân, không đội nón bảo hiểm và không có gương chiếu hậu bên trái.

Hình ảnh nam thanh niên dùng hai chân để điều khiển xe máy, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua xác minh, người điều khiển chiếc xe kể trên là N.Q.A. (sinh năm 2009), trú tại xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình. Vụ việc xảy ra vào ngày 20.6 trên tuyến đường 489B thuộc địa bàn xã Giao Ninh.

Dùng chân điều khiển xe máy bị xử lý ra sao?

Sau khi làm việc với N.Q.A, lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với nhiều hành vi vi phạm giao thông. Cụ thể, nam thanh niên này bị xử lý về lỗi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; chưa đủ tuổi điều khiển xe có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên và lỗi nghiêm trọng nhất là dùng chân điều khiển xe mô tô khi đang tham gia giao thông.

Theo điểm a, khoản 11, điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP(Nghị định 168), người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy thực hiện hành vi dùng chân điều khiển xe sẽ bị tịch thu phương tiện. Không chỉ vậy, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng theo điểm c, khoản 12, điều 7, Nghị định 168.

Hành vi dùng chân điều khiển xe máy bị tịch thu phương tiện theo quy định ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đây là một trong số ít hành vi vi phạm giao thông đối với xe máy không áp dụng hình thức phạt tiền mà bị xử lý bằng chế tài rất nặng là tịch thu phương tiện.

Vì sao hành vi này bị xử lý nghiêm khắc?

Trên thực tế, một số thanh thiếu niên thường xem việc dùng chân điều khiển xe, thả hai tay khỏi tay lái hoặc thực hiện các động tác nguy hiểm khi đang chạy xe là cách để thể hiện kỹ năng hoặc thích thể hiện để gây chú ý, thu hút trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, hành động này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn. Khi không dùng tay điều khiển xe, người lái gần như mất khả năng kiểm soát tay lái, phanh và hướng di chuyển, đồng thời không thể xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ như phương tiện phía trước phanh gấp, gặp chướng ngại vật hoặc người đi bộ băng qua đường, từ đó dễ gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Chính vì mức độ nguy hiểm cao, pháp luật hiện hành quy định chế tài nghiêm khắc đối với hành vi này nhằm răn đe, phòng ngừa các trường hợp tương tự.

Vụ việc tại Ninh Bình cũng là lời cảnh tỉnh đối với những người có ý định thực hiện các hành vi biểu diễn, quay video "câu view" khi tham gia giao thông. Chỉ vài giây thể hiện trên đường có thể đổi lại việc bị tịch thu phương tiện, mất quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong thời gian dài và quan trọng hơn là nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.