Nằm sấp điều khiển xe máy bị phạt nặng cỡ nào?

Chạy xe máy kiểu "vẫy đuôi cá" - động tác nằm sấp người trên yên xe và lao đi với tốc độ cao không còn xa lạ với nhiều quái xế. Đây là hành động nhằm giảm sức cản gió để xe chạy nhanh hơn, thường xuất hiện trong các vụ tụ tập đua xe, lạng lách hoặc quay video đăng lên mạng xã hội chỉ để thể hiện.

Hành vi nằm sấp điều khiển xe máy dễ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tư thế điều khiển xe này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vì khi nằm rạp người trên yên xe, người lái bị hạn chế tầm quan sát, không đủ linh hoạt để xử lý tình huống và gần như không có khả năng kiểm soát tay lái khi phanh gấp hoặc chuyển hướng đột ngột. Do đó, chỉ cần một va chạm nhỏ, mất lái ở tốc độ cao cũng khiến người điều khiển xe bị văng ra đường, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Luật cấm hành vi nằm trên xe điều khiển xe

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (TTATGTĐB 2024) đã quy định nghiêm cấm hành vi này đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Cụ thể, tại điểm e, khoản 3, điều 33, luật TTATGTĐB 2024, người lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy không được thực hiện hành vi đứng, nằm trên xe để điều khiển phương tiện. Ngoài ra, luật cũng nghiêm cấm nhiều hành vi khác như ngồi về một bên điều khiển xe, thay người lái khi xe đang chạy, quay người về phía sau để điều khiển xe, bịt mắt điều khiển xe hoặc sử dụng chân chống quệt xuống đường khi xe đang chạy.

Nằm sấp điều khiển xe máy sẽ bị tịch thu phương tiện, giam bằng tới 24 tháng ẢNH: HUY ĐẠT

Đây là cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng áp dụng các chế tài xử phạt đối với hành vi nằm sấp điều khiển xe máy.

Có thể bị tịch thu phương tiện

Theo quy định tại điểm a, khoản 11, điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có hành vi nằm trên yên xe để điều khiển xe sẽ bị tịch thu phương tiện. Ngoài việc bị mất phương tiện vi phạm, người điều khiển xe còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe đến 24 tháng theo điểm c, khoản 12, điều 7, Nghị định 168.

Đáng chú ý, đây là một trong số ít hành vi vi phạm giao thông không áp dụng phạt tiền mà xử lý trực tiếp bằng hình thức tịch thu phương tiện và tước Giấy phép lái xe lên đến 2 năm.

Mức xử phạt nghiêm khắc nhằm răn đe các hành vi điều khiển xe mang tính biểu diễn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông xung quanh.

Hiện nay, vẫn xuất hiện tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng hoặc thực hiện các tư thế lái xe nguy hiểm để quay video đăng mạng xã hội. Những hành vi này không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới tai nạn nghiêm trọng.