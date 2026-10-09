CSGT tạm dừng xử phạt xe chạy dưới tốc độ tối thiểu tại 3 đoạn cao tốc

Chiều 9.10, Cục CSGT cho biết đã tiếp nhận nhiều phản ánh trên mạng xã hội và từ dư luận về việc xe tải nặng, xe đầu kéo gặp khó khăn khi duy trì tốc độ tối thiểu 60 km/giờ lúc lên dốc tại một số đoạn cao tốc.



Cụ thể, các vị trí được phản ánh gồm Km83+000 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Km178 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Km340+800 cao tốc Nha Trang - Vân Phong.

Theo Cục CSGT, việc xe tải nặng, xe đầu kéo chạy dưới tốc độ tối thiểu tại những đoạn đường này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm.

Nhiều tài xế phản ánh khi bị bắn tốc độ chạy dưới tốc độ tối thiểu ở những đoạn lên dốc ẢNH: DIỆU MI

Nguyên nhân là do tốc độ giữa các phương tiện có sự chênh lệch lớn. Trong đó, xe chạy phía sau, chủ yếu là ô tô con, có thể không kịp xử lý khi gặp xe tải nặng hoặc xe đầu kéo di chuyển chậm phía trước.

Tại những đoạn dốc thường xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT đã đề nghị đơn vị quản lý đường lắp đặt biển báo, đèn cảnh báo để tài xế chủ động phòng ngừa. Đồng thời, lập hồ sơ xác định "điểm đen" tai nạn giao thông.

Thực nghiệm 28 phương tiện tại các đoạn dốc cao tốc

Cuối tháng 9.2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) đã tổ chức thực nghiệm khả năng duy trì tốc độ tối thiểu của 28 phương tiện tại các đoạn đường có độ dốc lớn.

Trong số này có 18 xe tải các loại, 8 xe đầu kéo và 2 xe đầu kéo xi-téc chở chất lỏng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy các phương tiện vẫn có thể đạt tốc độ tối thiểu 60 km/giờ khi lên dốc. Tuy nhiên, khả năng duy trì tốc độ phụ thuộc nhiều vào tình trạng phương tiện (xe mới hoặc xe cũ); việc phải đạp ga lớn gây tiêu hao nhiên liệu và kinh nghiệm của tài xế trong việc nhận biết đoạn dốc, chủ động tạo đà từ trước.

CSGT đã dùng 28 phương tiện chạy thực nghiệm tại các đoạn dốc mà tài xế phản ánh ẢNH: DIỆU MI

Trước tình hình trên, Cục CSGT đã phối hợp Cục Đường bộ Việt Nam tiến hành đánh giá tổng thể các yếu tố liên quan đến an toàn giao thông khi phương tiện chạy chậm trên cao tốc.

Nội dung đánh giá gồm ảnh hưởng của địa hình, độ dốc đến khả năng vận hành của xe tải nặng; điều kiện an toàn kỹ thuật, tải trọng phương tiện khi lên dốc và kỹ năng điều khiển của tài xế.

Trên cơ sở đó, Cục CSGT đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét điều chỉnh, hạ cả tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu tại các đoạn đường này.

Tạm dừng đo tốc độ tối thiểu từ ngày 1.10 tại 3 đoạn

Theo Cục CSGT, từ ngày 1.10.2026 đến khi có thông báo mới, trong thời gian khảo sát và đánh giá tổng thể, lực lượng CSGT không thực hiện đo tốc độ và xử lý phương tiện chạy dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn dốc nêu trên.

Dù vậy, Cục CSGT vẫn khuyến cáo tài xế xe tải nặng phải chở hàng đúng tải trọng cho phép, tuân thủ quy tắc giao thông trên cao tốc, chú ý quan sát, giữ tốc độ và khoảng cách an toàn.

Đặc biệt, khi chuẩn bị lên dốc, tài xế cần chủ động nhận biết địa hình để tăng tốc sớm, tạo đà cho xe vượt qua đoạn dốc; cố gắng duy trì tốc độ không thấp hơn mức tối thiểu và đi vào làn đường số 2, sát lề đường bên phải.

Đối với các phương tiện khác, Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước khi đi qua những đoạn dốc.

Đây là những vị trí đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, do đó tài xế cần chủ động phòng ngừa nguy cơ va chạm với các phương tiện di chuyển chậm phía trước.