Công an TP.HCM dẹp hàng rong trước cổng trường, phụ huynh vẫn không đủ chỗ đón con?

Ngày 8.10, trở lại một số cổng trường từng ghi nhận cảnh hàng rong bủa vây, phụ huynh dừng xe dưới lòng đường chờ đón con, PV Thanh Niên nhận thấy đã có những thay đổi khi Công an TP.HCM quyết liệt xử lý. Tuy nhiên, tại những trường có sân nhỏ, cổng hẹp, việc tìm chỗ cho phụ huynh dừng xe vẫn là bài toán khó.

Công an phường Gia Định xử phạt người bán hàng rong trước cổng Trường THPT Võ Thị Sáu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Công an TP.HCM xử phạt người bán hàng rong trước cổng trường

Trước cổng Trường THPT Võ Thị Sáu trên đường Lê Văn Duyệt (phường Gia Định), ngày 8.10, lực lượng cảnh sát trật tự và an ninh trật tự cơ sở của Công an phường Gia Định có mặt hướng dẫn, điều tiết giao thông.



Khác với cảnh hàng rong bủa vây trước cổng trường từng được ghi nhận, khu vực này không còn người bán hàng tập trung khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Một số hàng quán lân cận trên đường Lê Văn Duyệt, trước đây thường bày bán lấn ra vỉa hè, nay cũng thu gọn vào bên trong.

Theo tìm hiểu của PV, lực lượng chức năng đã có mặt tại đây 4 ngày liên tục, tập trung vào giờ cao điểm sáng và chiều, khi học sinh đến trường và tan học.

Các trường hợp vi phạm bị lập biên bản, xử phạt 225.000 đồng và tạm giữ phương tiện bán hàng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh điều tiết giao thông, lực lượng chức năng cũng tăng cường xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm trên tuyến đường Lê Văn Duyệt. Quan điểm là trường hợp nào lấn chiếm sẽ bị xử lý, không để hàng rong tái diễn trước cổng trường.

Tại đây, PV Thanh Niên cũng ghi nhận Công an phường Gia Định lập biên bản người bán hàng rong về hành vi "bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường, vỉa hè hoặc các tuyến phố có quy định cấm bán hàng". Mức phạt của hành vi này là 225.000 đồng. Đồng thời tạm giữ các phương tiện bán hàng này để người vi phạm lên nộp phạt.

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Các trường hợp vi phạm bị tạm giữ phương tiện chờ nộp phạt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuy nhiên, mức phạt này có thể chưa đủ sức răn đe đối với một số người bán hàng rong. Mặt khác, câu chuyện còn gắn với miếng cơm manh áo. Khu vực cổng trường đông học sinh, phụ huynh qua lại là nơi dễ bán được hàng. Vì áp lực mưu sinh, có người dù biết vi phạm vẫn chấp nhận buôn bán để kiếm sống.

Tuy vậy, khi hàng rong chiếm vỉa hè, học sinh có thể phải đi xuống lòng đường hoặc trong lúc phụ huynh dừng xe mua hàng hay chờ đón con khiến giao thông thêm lộn xộn.

Bên cạnh xử lý hàng rong, công an phường cũng phối hợp các bên liên quan, tìm phương án bố trí chỗ cho phụ huynh đưa đón con bên trong Trường THPT Võ Thị Sáu. Tại khu vực sân phía trước hiện là bãi giữ xe học sinh, nhà trường phải tính toán di chuyển vào phía trong, dành không gian cho phụ huynh dừng xe, hạn chế tập trung dưới lòng đường Lê Văn Duyệt.

Cổng Trường THPT Võ Thị Sáu không còn xe bán hàng rong ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Công an phường Gia Định tạm giữ các xe hàng rong ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tương tự, tại Trường THCS Hà Huy Tập trên đường Phan Đăng Lưu, nhà trường đã thống nhất bố trí một khoảng sân bên trong để phụ huynh đỗ xe khi đến đón con.

Nếu thực hiện được, những phương án này có thể giảm lượng xe dừng chờ trước cổng trường, nhất là vào giờ tan học.

Cổng trường nhỏ, phụ huynh biết đứng chờ ở đâu?

Trong khi một số trường có thể tận dụng sân để bố trí chỗ đón học sinh, những cơ sở có diện tích hạn chế vẫn gặp khó khăn.

Tại Trường THCS Phạm Văn Chiêu trên đường Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, lực lượng cảnh sát trật tự và an ninh trật tự cơ sở cũng có mặt điều tiết giao thông. Tuy nhiên, lượng phương tiện qua đây vẫn rất đông.

Trước cổng Trường THCS Phạm Văn Chiêu đông nghẹt xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Công an phường có mặt điều tiết nhưng tuyến đường nhỏ hẹp, lượng học sinh tan trường đông khiến giao thông khu vực trước cổng gặp nhiều khó khăn ẢNH: NHẬT THỊNH

Vỉa hè trước Trường THCS Phạm Văn Chiêu có rào sắt để phụ huynh vào khu vực này chờ đón con ẢNH: NHẬT THỊNH

Phần vỉa hè trước trường được ngăn bằng những thanh sắt, trong khi sân trường nhỏ, không thể bố trí cho xe phụ huynh vào bên trong. Vì vậy, nhiều người vẫn tập trung chờ con ở khu vực trước cổng, một số phải đứng dưới lòng đường.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại Trường THPT Gò Vấp trên đường Nguyễn Thái Sơn, nơi phụ huynh tập trung đứng chờ ở hai bên cổng trường.

Thực tế cho thấy phụ huynh không thể chỉ chạy xe ngang cổng là đón được con ngay. Có người đến sớm, có người phải chờ học sinh ra khỏi lớp. Khi không có nơi dừng chờ phù hợp, nhiều xe cùng tập trung trước cổng, khiến phần đường lưu thông bị thu hẹp.

Cổng Trường THPT Gò Vấp giờ tan trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Một số trường có sân nhỏ nên chưa thể sắp xếp cho phụ huynh vào sân chờ đón con ẢNH: NHẬT THỊNH

Với những trường có sân rộng, việc đưa xe phụ huynh vào bên trong có thể là một hướng giải quyết. Nhưng tại những trường sân nhỏ, cổng hẹp, phương án này khó thực hiện.

Trước đó, Công an TP.HCM đã "gọi tên" 62 trường học phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè.