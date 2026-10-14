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    Toàn cảnh 17h: Cựu chủ tịch xã Tự ý bán trụ sở công | Chờ 6 năm chụp sét đánh trúng đỉnh Landmark 81

    Toàn cảnh 17h: Cựu chủ tịch xã Tự ý bán trụ sở công | Chờ 6 năm chụp sét đánh trúng đỉnh Landmark 81

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 14.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Toàn cảnh 17h ngày 14.10: Cựu chủ tịch xã Tự ý bán trụ sở công | Chờ 6 năm chụp sét đánh trúng đỉnh Landmark 81

    Cựu chiến binh tới sớm chờ thắp nén tâm nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ

    Sáng 14.10, đông đảo người dân và các cựu chiến binh đã có mặt từ rất sớm tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, chờ đợi để được vào viếng 731 hài cốt liệt sĩ vừa được an táng. Những nén tâm nhang, những nhành hoa đã được thành kính dâng lên từng nấm mộ vừa phủ cờ Tổ quốc.

    Cựu chiến binh tới sớm chờ thắp nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ

    Tự ý bán trụ sở công, cựu chủ tịch xã bị khởi tố

    Ông Bạch Chí Điển (66 tuổi), cựu Chủ tịch UBND xã và Hoàng Mạnh Dũng (47 tuổi), cựu công chức địa chính UBND xã Trường Sơn, H.Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ), cùng bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

    Tự ý bán trụ sở công, cựu chủ tịch xã bị khởi tố

    Chờ 6 mùa mưa để chụp được khoảnh khắc sét đánh trúng đỉnh Landmark 81 ở TP.HCM

    Bức ảnh sét đánh trúng đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 được anh Chương (46 tuổi, ở phường Tân Bình) chụp hôm 8.10 chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

    Chờ 6 mùa mưa để chụp được khoảnh khắc sét đánh trúng đỉnh Landmark 81 ở TP.HCM

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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