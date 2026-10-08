Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án tại Công ty môi trường Phú Minh Vina

Thông tin trên được đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp tại buổi họp báo thường kỳ quý 3 của UBND tỉnh Phú Thọ, tổ chức sáng nay 8.10.

Vị đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi tiếp nhận kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến Công ty TNHH môi trường Phú Minh Vina, Công an tỉnh đã thụ lý, xác minh vụ việc.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật. Vụ án đang trong giai đoạn điều tra, sẽ cung cấp thông tin cụ thể sau khi có kết luận chính thức.

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án tại Công ty TNHH môi trường Phú Minh Vina ẢNH: BÁO THANH TRA

Công ty TNHH môi trường Phú Minh Vina có trụ sở tại xã Trạm Thản (Phú Thọ), do bà Nguyễn Thị Thúy Hoa làm tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật; hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại.

Tại kết luận thanh tra ban hành mới đây, Thanh tra Chính phủ xác định giai đoạn 2023 - 2026, công ty đã tiếp nhận, xử lý gần 200.000 tấn chất thải các loại, gồm hơn 86.000 tấn chất thải nguy hại; trong đó phát hiện 4 nhóm hành vi có dấu hiệu hình sự nên chuyển hồ sơ, kiến nghị Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Thọ xem xét khởi tố, xử lý.

Tháng 7.2025, Công ty TNHH môi trường Phú Minh Vina ký hợp đồng "thuê và bàn giao phương tiện vận chuyển" với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Đức Minh Khôi (gọi tắt là Công ty Đức Minh Khôi).

Tính đến cuối tháng 6.2026, Công ty Đức Minh Khôi đã vận chuyển khoảng 12.318 tấn chất thải (533 chuyến xe) từ nhà máy của Công ty TNHH môi trường Phú Minh Vina đổ trái phép trên địa bàn Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Cũng trong giai đoạn 2023 - 2026, Công ty TNHH môi trường Phú Minh Vina ký 4 hợp đồng với Công ty cổ phần xử lý chất thải Phú Thọ để vận chuyển, xử lý tro xỉ lò đốt và chất thải rắn công nghiệp thông thường; tổng khối lượng theo sổ sách khoảng 10.582 tấn.

Kết quả phân tích mẫu tại ô chôn lấp bãi rác đều có tổng dầu, mỡ, khoáng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Hai hành vi trên có dấu hiệu của "tội gây ô nhiễm môi trường".

Cơ quan thanh tra còn phát hiện từ tháng 1.2025 đến tháng 6.2026, Công ty TNHH môi trường Phú Minh Vina vận chuyển từ nhà máy khoảng 118 tấn chất thải nguy hại ra môi trường không đúng quy định.

Cùng đó là vận chuyển khoảng 1.041 tấn chất thải đã tiếp nhận từ 57 chủ nguồn thải, trong đó có khoảng 573,1 tấn chất thải nguy hại nhưng không đưa về nhà máy để xử lý; có dấu hiệu của tội "vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại".

Doanh nghiệp này còn sử dụng đồng thời 2 phần mềm kế toán, bỏ ngoài sổ sách hơn 8,4 tỉ đồng tiền mặt, có dấu hiệu của tội "vi phạm quy định về kế toán" và "trốn thuế".