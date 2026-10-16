Toàn cảnh 17h: Chiêu lừa mua lại hợp đồng kỳ nghỉ giá cao | 'Siêu' El Nino gây nắng nóng bất thường

Toàn cảnh 17h ngày 16.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 16.10: Chiêu lừa mua lại hợp đồng kỳ nghỉ giá cao | ‘Siêu’ El Nino gây nắng nóng bất thường

“Siêu” El Nino gây nắng nóng bất thường, cảnh báo xâm nhập mặn ở ĐBSCL

Cập nhật về tình hình thời tiết từ nay đến cuối năm 2026, dự báo viên Hồng An, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, ở thời điểm hiện tại, trạng thái El Nino đang duy trì ở pha rất mạnh. Trong giai đoạn từ nay đến những tháng đầu năm 2027 sẽ là thời kỳ có cường độ mạnh nhất của El Nino. Sau đó, hiện tượng này tiếp tục duy trì đến những tháng đầu mùa hè năm 2027.

TP.HCM nắng nóng trở lại, cảnh báo El Nino khiến mùa khô gay gắt

Công an Hà Nội tìm bị hại 2 vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Ngày 16.10, Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH DreamTrips và Công ty CP Legacy Capital.

Công an Hà Nội tìm bị hại 2 vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ'

10 khách hàng chia nhau hơn 1,2 tỉ đồng giải thưởng vé số đài Bình Thuận

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10, đại lý vé số Đại Ngọc ở xã Tiểu Cần, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo đã bán trúng và hỗ trợ đổi thưởng 32 tờ vé đài Bình Thuận cho 2 khách, tổng trị giá 896 triệu đồng.

10 khách hàng chia nhau hơn 1,2 tỉ đồng giải thưởng vé số đài Bình Thuận

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.