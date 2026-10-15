Miền Bắc đón mùa đông bất thường, miền Nam nắng nóng đến sớm

Ngày 15.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cập nhật về tình hình thời tiết mới nhất từ tháng 11.2026 - tháng 4.2027.

Miền Bắc đón mùa đông bất thường ẢNH: TUẤN MINH

Theo đó, từ tháng 11.2026 - tháng 1.2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96%, tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 3% (trong đó xác suất El Nino đạt cường độ mạnh chỉ còn là 4%).

Trong điều kiện "siêu" El Nino, nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 11 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ từ 1 - 2 độ C. Trong tháng 12.2026 và tháng 1.2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn TBNN từ 0,5 - 1,5 độ C, riêng khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cao hơn từ 1 - 2 độ C.

Trong thời kỳ này, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn TBNN cùng thời kỳ (TBNN trên Biển Đông: 2,8 cơn; đổ bộ vào đất liền: 1,1 cơn).

Trong khi đó, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn TBNN. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến thấp hơn TBNN cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng xảy ra ngắn ngày.

Từ tháng 11 - 12.2026, Trung bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh - Huế và duyên hải Nam Trung bộ. Tuy nhiên, cần lưu ý khả năng thiếu hụt tổng lượng mưa so với TBNN tại nhiều nơi ở Trung bộ ngay trong các tháng chính mùa mưa. Sang tháng 1.2027, mưa lớn diện rộng có xu hướng giảm.

Trong thời kỳ tháng 2 - 4.2027, El Nino tiếp tục duy trì nhưng có xu hướng suy yếu về cường độ. Xác suất El Nino đạt cường độ rất mạnh giảm từ 46% trong thời kỳ tháng 1 - 3.2027 xuống còn 6% trong tháng 2 - 4.2027.

Nhiều khả năng El Nino sẽ có cường độ trung bình đến mạnh, với xác suất tương ứng là 44% và 32%. Sau đó El Nino có khả năng tiếp tục suy yếu nhưng sẽ còn duy trì đến nửa đầu mùa hè năm 2027 trước khi dần quay trở lại trạng thái trung tính.

Từ tháng 2 - 4.2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn 2 độ C.

Trong thời kỳ này, ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông (TBNN trên Biển Đông: 0,5 cơn; đổ bộ vào đất liền: 0 cơn).

Không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn TBNN. Khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại; số ngày rét đậm, rét hại có khả năng thấp hơn TBNN cùng thời kỳ. Trong thời kỳ cuối mùa đông số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc có khả năng ít hơn TBNN.

Tại miền Đông Nam bộ, nắng nóng có khả năng xuất hiện từ tháng 2.2027, sớm hơn so với TBNN; sang tháng 3 - 4.2027, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở Nam bộ. Tại Tây Bắc bộ, nắng nóng cục bộ có khả năng xuất hiện từ tháng 3.2027.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhất là trong tháng 3 - 4.2027. Trong các đợt giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.