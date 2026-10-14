Miền Bắc đón đợt không khí lạnh vào đầu tuần sau

Những ngày qua, miền Bắc đang duy trì kiểu thời tiết mát mẻ, ban ngày trời nắng, ban đêm se lạnh, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 - 33 độ C, thấp nhất khoảng 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới đầu tuần sau ẢNH: NGÔ TRẦN

Riêng thủ đô Hà Nội, trời nắng, đêm có mưa vài nơi với nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C, thấp nhất 22 - 24 độ C, gió đông bắc cấp 2 - 3.

Theo cập nhật số liệu từ các sản phẩm mô hình dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục kiểu thời tiết mát mẻ, ban ngày có nắng và ban đêm trời se lạnh trong 10 ngày tới và chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ có thay đổi mạnh về thời tiết.

Từ khoảng ngày 19 - 21.10, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh lệch về phía đông. Đáng chú ý, đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa cho các tỉnh miền Trung và ít có tác động làm thay đổi thời tiết ở các tỉnh miền Bắc.

Theo cơ quan khí tượng, sau ngày 21.10, cứ khoảng 3 - 5 ngày lại có một đợt sóng lạnh tăng cường lệch đông ảnh hưởng đến nước ta.

Dự báo xa hơn về mùa đông năm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, do ảnh hưởng của El Nino mạnh, từ tháng 10 - 11.2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn.

Tháng 12.2026, nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn so với TBNN từ 0,5 - 1,5 độ C, riêng cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cao hơn 1,5 - 2,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Cũng trong thời kỳ này, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với TBNN; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với TBNN cùng kỳ.

Đến thời điểm tháng 1 - 3.2027, do hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh nên nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn so với TBNN từ 0,5 - 1,5 độ C, riêng khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cao hơn 1,5 - 2,5 độ C so với TBNN. Từ tháng 2 - 3.2027, nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn.

Trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với TBNN; số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với TBNN cùng kỳ. Ngoài ra, khoảng từ cuối tháng 2.2027 số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện ít hơn so với TBNN cùng thời kỳ.



