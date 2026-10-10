Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 10.10, khu vực từ phía nam tỉnh Nghệ An - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Gia Lai có mưa lớn.

Lượng mưa tính từ 7 giờ - 15 giờ ngày 10.10 có nơi trên 150 mm như các trạm: Kiến Giang (Quảng Trị) 165,4 mm, Dương Hòa (Huế) 180,4 mm, Ba Cung (Quảng Ngãi) 171,2 mm…

Miền Bắc, miền Trung sắp hứng đợt mưa lớn dài ngày ẢNH: THANH NIÊN

Dự báo, tối 10 - 11.10, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Gia Lai có mưa giông với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 70 mm/3 giờ).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 10.10, khu vực Hà Tĩnh, phía bắc tỉnh Quảng Trị, phía tây tỉnh Quảng Ngãi, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 15 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều 11.10, mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

Cơ quan khí tượng cho hay, cũng trong 10.10, mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh - Quảng Trị đang lên, trong đó, mực nước thượng nguồn sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đang lên dưới mức báo động 2; sông Gianh, sông Bến Hải (Quảng Trị) đang lên trên mức báo động 1; sông Kiến Giang (Quảng Trị) lên trên mức báo động 2.

Mực nước trên các sông khác ở Quảng Trị và Huế có dao động. Cụ thể, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ 12,03 m, dưới mức báo động 2 0,47 m; trên sông Gianh tại trạm Đồng Tâm 7,70 m, trên báo động 1 0,70 m; trên sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy 2,24 m, trên báo động 2 0,04 m; trên sông Bến Hải tại trạm Hiền Lương 1,05 m, trên báo động 1 0,04 m.

Từ đêm nay đến 11.10, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh - Huế có khả năng tiếp tục xảy ra, mực nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh, các sông từ Quảng Trị - Huế lên mức báo động 1 - báo động 2, có nơi trên báo động 2, hạ lưu sông La còn dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh - Huế.

Dự báo xa hơn về thời tiết trong tháng 10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, khoảng ngày 16 - 18.10, miền Bắc hứng đợt mưa mới. Trong khi đó các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh sẽ hứng đợt mưa 5 ngày từ 16 - 20.10; riêng cao nguyên Trung bộ từ ngày 13 - 16.10 chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông.