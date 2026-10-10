Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, triều cường ở hầu hết các sông thuộc khu vực Nam bộ đang lên nhanh và ở mức cao. Lúc 7 giờ sáng nay 10.10, mức nước đỉnh triều tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2,15 m (trên báo động 3 là 0,15 m); tại trạm Mỹ Thuận trên sông Tiền là 2,11 m (trên báo động 3 là 0,31m); trạm Phú An trên sông Sài Gòn là 1,65 (trên báo động 3 là 0,05 m).

Đón đỉnh triều cường cao nhất tháng 10, TP.HCM và miền Tây nguy cơ ngập sâu dài ngày ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự báo, mực nước triều cường tiếp tục lên nhanh theo kỳ triều cường tháng 9 âm lịch. Đỉnh triều cao nhất đợt này trên sông Tiền và Sông Hậu xuất hiện vào khoảng ngày 12 - 13.10 (3 - 4.9 âm lịch), trên báo động 3 từ 0,29 - 0,40 m; trên sông Sài Gòn khoảng ngày 11 - 12.10 (2 - 3.9 âm lịch), trên báo động 3 từ 0,10 - 0,15 m.

Trong tháng 10, Nam bộ dự kiến có 2 đợt triều cường cao, tập trung vào thời gian này và cuối tháng. Đây là đỉnh triều cao nhất trong tháng 10. Tuy nhiên, cần lưu ý đỉnh triều dịp cuối tháng bởi nó phụ thuộc vào hoạt động của gió mùa đông bắc, nên diễn biến cần tiếp tục được theo dõi.

Theo cơ quan khí tượng, hiện tại, mực nước đầu nguồn trên các sông Tiền, sông Hậu vẫn đang ở mức cao, kết hợp với triều cường (đầu tháng 9 âm lịch) và mưa tại chỗ gây ngập lụt sâu khu vực một số khu vực.

Cụ thể, tại Cần Thơ (Bình Thủy, Ngã Bảy, Cái Khế, cục bộ Ninh Kiều, Cái Răng... ), Vĩnh Long (các phường, xã thuộc tỉnh Vĩnh Long cũ, Chợ Lách, ven QL53… ), Đồng Tháp (Cao Lãnh, Mỹ Tho, Sa đéc, vùng đê bao cây ăn trái xã Cái Bè).

Đặc biệt, tại TP.HCM, có nguy cơ ngập sâu tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu vực Thuận An, Thủ Dầu Một, Tân Thuận, Phú Thuận, Nhà Bè, Bình Quới, Thảo Điền... một số tuyến đường giao thông Trần Xuân Soạn, Đào Sư Tích, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Bình, Lê Văn Lương, QL50, Phạm Hữu Lầu, đường Nguyễn Văn Hưởng…

Đỉnh triều cường trên sông Sài Gòn tiệm cận mốc lịch sử

Trước tình hình triều cường diễn biến phức tạp, người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan chức năng để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm.

Tại những khu vực có nguy cơ ngập, cần kê cao tài sản, thiết bị điện và hàng hóa; hạn chế di chuyển qua các tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, đồng thời chủ động lựa chọn lộ trình và thời gian đi lại phù hợp, nhất là trong các khung giờ triều lên cao, nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Mưa lớn kết hợp triều cường khiến ngập úng phức tạp

Trong khoảng thời gian này, Nam bộ đang có mưa lớn kết hợp với triều cường, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đây là tình huống có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ ngập úng so với khi chỉ có triều cường hoặc mưa lớn riêng lẻ.

Khi mưa lớn xảy ra, nước mưa tập trung trên mặt đất và được dẫn qua hệ thống cống, kênh rạch để thoát ra sông, biển. Tuy nhiên, khi mực nước sông và vùng cửa xả dâng cao do triều cường, chênh lệch mực nước giữa hệ thống thoát nước đô thị và nguồn tiếp nhận giảm, khiến quá trình thoát nước chậm lại.

Nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra trong thời gian triều đạt đỉnh, nước mưa không thoát kịp sẽ tích tụ trên đường phố, khu dân cư và các vùng trũng thấp, làm tăng nguy cơ ngập sâu hơn hoặc kéo dài thời gian ngập. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào cường độ, thời gian mưa, thời điểm xuất hiện mưa so với đỉnh triều, địa hình và năng lực của hệ thống thoát nước tại từng địa phương.

Đối với các khu vực ven sông, ven biển và ngoài đê bao, bên cạnh nguy cơ ngập do triều cường, cần đề phòng tình trạng mực nước trên các sông dâng cao, làm chậm quá trình tiêu thoát nước.

Đặc biệt, mưa lớn kết hợp với triều cường có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại một số khu vực có đê bao, gây áp lực lên hệ thống đê bao, làm suy giảm khả năng chống chịu và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, hư hỏng hoặc vỡ đê bao.