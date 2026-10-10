Vì sao Nam bộ và Trung bộ mưa lớn dồn dập?

Trong những ngày qua, khu vực Trung bộ và Nam bộ thường xuyên xảy ra mưa lớn với lượng mưa duy trì khoảng 100 - 200 mm/ngày, có nơi cao hơn. Dự báo, mưa lớn tại các khu vực này sẽ tiếp tục tiếp diễn ít nhất đến ngày 11.10.

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập do mưa lớn trong những ngày qua ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhận định về đợt mưa này, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, từ ngày 4.10, mưa bắt đầu xảy ra ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Đến ngày 6 - 8.10 lượng mưa tăng thêm và dịch chuyển vào khu vực từ Quảng Trị trở vào đến phía đông của tỉnh Quảng Ngãi. Từ gần sáng và ngày 9.10 mưa mở rộng lên khu vực Quảng Trị - Hà Tĩnh.

Theo quy luật thông thường, do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa thường dịch chuyển từ bắc vào nam. Tuy nhiên, đợt mưa lần này vùng mưa lại có xu hướng mở rộng ngược lên phía bắc. Lý giải về vấn đề này, ông Hưởng cho hay, sự thay đổi tâm mưa lớn này là do ảnh hưởng của khối không khí lạnh.

Dưới tác động của khối không khí lạnh vùng mưa có xu hướng di chuyển từ bắc vào nam. Tuy nhiên, sau đó khi khối không khí lạnh suy yếu, đới gió đông ở trên cao tác động, vùng mưa lại có xu hướng mở rộng ngược lên phía bắc.

TP.HCM đón đợt mưa lớn đến 150 mm, triều cường vượt báo động 3

Về mưa lớn ở Nam bộ trong nhiều ngày qua, ông Hưởng cho rằng, nguyên nhân là do khu vực này chịu tác động của một dải hội tụ nhiệt đới trục vắt qua khu vực Trung Trung bộ. Hiện tại, dải hội tụ nhiệt đới đang yếu đi, nên trong những ngày cuối tuần mưa ở khu vực Nam bộ và TP.HCM còn nhưng cường độ mưa giảm.

"Hiện tại đang là mùa mưa ở khu vực miền Trung, miền Nam, nên việc xuất hiện mưa lớn kéo dài ở khu vực này là điều bình thường", ông Hưởng nói.

Theo cơ quan khí tượng, El Nino 2026 - 2027 đang tiếp tục mạnh lên. Giữa tháng 9, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Nino 3.4 đã tăng lên khoảng 2 độ C, đạt ngưỡng cường độ rất mạnh. Dự báo El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh và đạt cực đại trong những tháng cuối năm 2026, với tác động có thể kéo dài sang đầu năm 2027.

Trong điều kiện El Nino rất mạnh, ông Hưởng thông tin, theo tính toán thì khoảng thời gian từ nay đến hết tháng 10.2026 khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông là không cao và ít có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão ảnh hưởng tới đất liền nước ta.