Siêu El Nino 2026 tác động ra sao đến đời sống, kinh tế những tháng tới?

El Nino năm 2026 khiến mực nước các hồ chứa giảm mạnh, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng ẢNH: EVN

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cập nhật thông tin mới nhất về El Nino 2026 . Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các cơ quan khí tượng quốc tế đến nay đều chắc chắn El Nino duy trì đến hết năm 2026 và kéo dài sang đầu năm 2027 với xác suất rất cao, lên tới trên 95%. Cường độ El Nino 2026 diễn biến nhanh và có nguy cơ đạt cường độ rất mạnh, ở mức tương đương hoặc mạnh hơn El Nino lịch sử năm 2015 - 2016.

Do ảnh hưởng của El Nino, diễn biến khí tượng thủy văn trong những tháng tới có nguy cơ tác động đến đời sống, kinh tế, trọng tâm là tình trạng thiếu hụt mưa và nắng nóng gay gắt với xu thế thiếu hụt lượng mưa trên diện rộng từ 10 - 50%. Mưa giảm khiến mực nước tại các hồ chứa sụt giảm mạnh, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng và cấp nước hạ du.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tình trạng thiếu nước, khô hạn sẽ gây áp lực rất lớn lên sản xuất nông nghiệp vụ hè thu năm 2026 của các tỉnh miền Trung; đe dọa trực tiếp đến sinh kế người dân và hoạt động canh tác lúa, cây ăn trái, thủy sản ở Nam bộ. Trong đó, hạn hán, thiếu nước có nguy cơ ảnh hưởng tới 350.000 ha lúa đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long.

Dự báo mùa mưa bão năm nay, số lượng bão trên Biển Đông ít hơn bình thường (khoảng 8 - 10 cơn), nhưng nguy cơ cao xuất hiện các cơn bão mạnh có hướng đi phức tạp, bất thường. Dù tổng lượng mưa giảm nhưng toàn quốc vẫn đối mặt với khoảng 16 - 19 đợt mưa lớn. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ miền Bắc và các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk ở mức nguy hiểm (báo động 2 - báo động 3), rất dễ gây ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Chủ động ứng phó El Nino 2026 - 2027

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang thường xuyên cập nhật nhận định về El Nino, dự báo, cảnh báo thiên tai để các bộ, ngành, địa phương chủ động điều chỉnh các kịch bản ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo các địa phương triển khai kế hoạch bảo đảm cấp nước sinh hoạt trong trung hạn, dài hạn; giám sát thường xuyên, liên tục trữ lượng và chất lượng nguồn nước cấp, xây dựng kế hoạch phân phối nước cụ thể cho từng tình huống xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn và điều chỉnh hợp lý khi nguồn nước bị thiếu hụt, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép khai thác nguồn nước vượt hạn mức theo giấy phép khai thác, đảm bảo cấp đủ nước cho người dân trong trường hợp xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn.

Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền đầy đủ về diễn biến El Nino và hướng dẫn các biện pháp ứng phó cụ thể đến cộng đồng dân cư, doanh nghiệp để sử dụng tiết kiệm nước.