Nam bộ đón triều cường rất cao, miền Trung vẫn mưa lớn trên 250 mm

Trong ngày 9.10, khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Trị có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 - 15 giờ ngày 9.10 có nơi trên 100 mm như các trạm: Hồ Thượng sông Trí (Hà Tĩnh) 151,6 mm, Lệ Thủy (Quảng Trị) 132,4 mm…

Nam bộ đón triều cường rất cao, miền Trung vẫn mưa trên 250 mm ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự báo, từ tối 9 - 10.10, khu vực từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 250 mm. Khu vực Quảng Trị có mưa giông với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngày và đêm 10.10, khu vực từ Huế - Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa giông với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100 mm/3 giờ).

Ngoài ra, từ chiều tối 9 - 10.10, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa giông với lượng mưa phổ biến 15 - 35 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Tối và đêm 9.10, Huế - Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hoà có mưa rào và rải rác với lượng mưa phổ biến 10 - 25 mm, có nơi mưa to trên 40 mm.

Từ ngày 11.10 mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

TP.HCM đón đợt mưa lớn đến 150 mm, triều cường vượt báo động 3

Cũng trong ngày 9.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, mực nước triều cường ở vùng ven biển Nam bộ đang có xu hướng tăng. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu (TP.HCM) đạt 3,90 m lúc 0 giờ 30 ngày 9.10.

Dự báo, từ chiều tối 9 - 10.10, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu (TP.HCM) sẽ ở mức 4 - 4,05 m trong thời điểm 2 - 4 giờ và 13 - 15 giờ.

Từ ngày 10 - 11.10, mực nước tại ven biển Nam bộ tiếp tục ở mức cao và có xu hướng tăng. Dự báo mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,00 - 4,10 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của triều cường, các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao của Nam bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và chiều tối hàng ngày.

Triều cường có khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội ở khu vực. Ngoài ra, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.