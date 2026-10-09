3 tỉnh mưa lớn 300 mm, cảnh báo lũ từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Dự báo thời tiết ngày hôm nay 9.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng mưa lớn từ Trung Trung bộ đã dịch chuyển và mở rộng ở ra Bắc Trung bộ. Trong hôm nay, 3 tỉnh miền Trung sẽ có mưa lớn, lượng mưa có nơi trên 300 mm.

Dự báo thời tiết ngày hôm nay, nhiều tỉnh miền Trung vẫn còn mưa lớn ẢNH: PHÚC NGƯ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay 9.10, từ TP.Huế đến TP.Đà Nẵng, từ phía nam Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19 giờ ngày 8.10 đến 3 giờ ngày 9.10 có nơi trên 100 mm, như Phước Cát 2 - Cát Tiên (Lâm Đồng) là 161,6 mm; tại Bù Nho 1 (Đồng Nai) là 106,8 mm; tại hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) là 106,2 mm.

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 9.10, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm. Mưa tập trung vào chiều và đêm.

Đặc biệt, khu vực các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế sẽ có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Trong hôm nay, TP.Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Nam bộ có mưa, mưa vừa và giông, lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.

Miền Trung mưa lớn đến ngày 11.10

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 10.10, các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm/giờ. Sau ngày 11.10 trở đi, mưa lớn ở các tỉnh miền Trung có xu hướng giảm dần.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, dự báo từ hôm nay đến ngày 10.10, các sông từ Quảng Trị đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến TP.Huế có khả năng lên mức báo động (BĐ) 1 - BĐ2, có sông trên BĐ2. Lũ trên các sông ở TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi dao động ở mức BĐ1.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, sáng sớm trời lạnh. Ban ngày, trời có mây, mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội từ 22 - 24 độ C, cao nhất từ 29 - 31 độ C.