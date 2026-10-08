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    Thời sự

    4 tỉnh miền Trung mưa lớn dồn dập 3 ngày tới

    Phan Hậu
    Phan Hậu
    Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo 4 tỉnh miền Trung sẽ có mưa lớn dồn dập trong 3 ngày tới.

    Dự báo thời tiết hôm nay 8.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo diễn biến mới nhất trong đợt mưa lớn đang xảy ra ở miền Trung.

    4 tỉnh miền Trung mưa lớn dồn dập 3 ngày tới- Ảnh 1.

    Mưa lớn đang xảy ra ở nhiều khu vực 3 tỉnh, thành phố: Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Huế

    ẢNH:NCHMF

    Dự báo thời tiết Huế và Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi trong ngày và đêm nay có mưa to, có nơi mưa rất to và giông, lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 200 mm. Sang ngày mai 9.10, mưa lớn ở các khu vực nói trên giảm dần.

    Đáng lưu ý, vùng mưa lớn ở Huế và Đà Nẵng đang dịch chuyển ra phía bắc và sẽ có 4 tỉnh mới nằm trọn trong vùng tâm mưa.

    Bắt đầu từ hôm nay đến đêm mai 9.10, mưa lớn gia tăng ở Quảng Trị, Hà Tĩnh với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm.

    Miền Trung mưa lớn 6 ngày tới, 4 tỉnh nguy cơ ngập lụt

    Dự báo thời tiết ngày và đêm 9.10, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm. 2 tỉnh này có nguy cơ xảy ra những trận mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100 mm/3 giờ gây ngập úng cục bộ.

    4 tỉnh miền Trung mưa lớn dồn dập 3 ngày tới- Ảnh 2.

    Huế, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

    ẢNH:NCHMF

    Dự báo thời tiết ngày 10.10, 4 tỉnh miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi mưa rất to trên 120 mm; từ ngày 11.10 trở đi, mưa lớn giảm dần.

    Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, trong ngày hôm nay, nhiều xã, phường ở 3 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

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