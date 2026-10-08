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    Thời sựDân sinh

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường D5 thành 'biển nước'

    Ngọc Dương
    Ngọc Dương
    Mưa lớn chiều 7.10 khiến đường D5, đoạn gần giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, ngập gần nửa mét, hàng loạt xe chết máy, người dân và sinh viên gặp khó khăn khi di chuyển.

    Cơn mưa bắt đầu từ khoảng 17 giờ, khiến nhiều tuyến đường ở phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) bị ngập sâu. Trong đó, đường D5, đoạn trước Trường đại học Ngoại thương cơ sở TP.HCM, nước dâng gần nửa mét, kéo dài hơn 300 m, khiến hàng loạt xe máy bị chết máy, người dân phải dắt bộ giữa dòng nước.

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường D5 thành 'biển nước'- Ảnh 1.

    Đường D5, đoạn trước Trường đại học Ngoại thương cơ sở TP.HCM, ngập gần nửa mét sau cơn mưa chiều 7.10

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Sau trận mưa, tuyến đường D5, đoạn gần giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhanh chóng rơi vào cảnh ngập sâu, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường D5 thành 'biển nước'- Ảnh 2.

    Một người dân phải xuống xe dắt bộ qua đoạn ngập sâu trên đường D5, trong khi dòng phương tiện phía sau di chuyển chậm

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Nhiều xe máy cố vượt qua đoạn ngập bị chết máy, người điều khiển phải xuống xe dắt bộ. Một số người chọn phương án quay đầu, tìm đường khác để tránh khu vực ngập sâu.

    Tại khu vực trước Trường đại học Ngoại thương, nhiều sinh viên tan học gặp khó khăn khi di chuyển. Một số sinh viên đứng chờ trong khuôn viên trường, đợi nước rút mới ra về.

    Mưa lớn gây ngập sâu ở đường D5: Người livestream cảnh báo, sinh viên đẩy xe giúp người đi đường

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường D5 thành 'biển nước'- Ảnh 3.

    Nước ngập kéo dài hơn 300 m trên đường D5, đoạn trước khu vực Trường đại học Ngoại thương cơ sở TP.HCM, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Không riêng đường D5, nhiều tuyến đường và hẻm dân sinh lân cận cũng bị nước tràn qua sau trận mưa. Tại một số hẻm trên đường Chu Văn An, Nguyễn Xí, Nguyễn Gia Trí, người dân gặp trở ngại khi di chuyển và sinh hoạt.

    Trong khi đó, khu vực Ung Văn Khiêm - Xô Viết Nghệ Tĩnh xảy ra tình trạng ùn ứ. Lượng phương tiện đông, cộng với mặt đường nhiều đoạn ngập nước, khiến dòng xe di chuyển chậm và khó khăn.

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường D5 thành 'biển nước'- Ảnh 4.

    Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường khu vực Bình Thạnh cũ ngập sâu, ảnh hưởng việc đi lại vào giờ tan học, tan ca

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường D5 thành 'biển nước'- Ảnh 5.

    Nhiều phương tiện chết máy khi cố di chuyển qua đoạn đường D5 ngập sâu sau trận mưa lớn

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường D5 thành 'biển nước'- Ảnh 6.

    Người dân chật vật dắt xe máy qua đoạn đường D5 ngập gần nửa mét sau cơn mưa chiều 7.10

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường D5 thành 'biển nước'- Ảnh 7.

    Cơn mưa chiều 7.10 khiến nhiều người lao động gặp khó khăn trên đường trở về nhà

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường D5 thành 'biển nước'- Ảnh 8.

    Cảnh ngập sâu trên đường D5 chiều 7.10 cho thấy nhiều phương tiện, hàng quán và người dân đều bị ảnh hưởng khi nước dâng nhanh sau mưa lớn

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường D5 thành 'biển nước'- Ảnh 9.

    Nhiều hàng quán trên đường D5 phải tạm ngưng hoạt động trong thời điểm nước dâng cao

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Mưa lớn ở TP.HCM, đường D5 thành 'biển nước'- Ảnh 10.

    Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, một số khu vực nước bắt đầu rút nhưng giao thông vẫn bị ảnh hưởng. Nhiều xe máy chết máy được người dân dắt lên những đoạn đường cao để di chuyển tiếp

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

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