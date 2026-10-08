Mưa lớn ở TP.HCM, đường D5 thành 'biển nước'

Cơn mưa bắt đầu từ khoảng 17 giờ, khiến nhiều tuyến đường ở phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) bị ngập sâu. Trong đó, đường D5, đoạn trước Trường đại học Ngoại thương cơ sở TP.HCM, nước dâng gần nửa mét, kéo dài hơn 300 m, khiến hàng loạt xe máy bị chết máy, người dân phải dắt bộ giữa dòng nước.
Sau trận mưa, tuyến đường D5, đoạn gần giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhanh chóng rơi vào cảnh ngập sâu, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn.
Nhiều xe máy cố vượt qua đoạn ngập bị chết máy, người điều khiển phải xuống xe dắt bộ. Một số người chọn phương án quay đầu, tìm đường khác để tránh khu vực ngập sâu.
Tại khu vực trước Trường đại học Ngoại thương, nhiều sinh viên tan học gặp khó khăn khi di chuyển. Một số sinh viên đứng chờ trong khuôn viên trường, đợi nước rút mới ra về.
Mưa lớn gây ngập sâu ở đường D5: Người livestream cảnh báo, sinh viên đẩy xe giúp người đi đường
Không riêng đường D5, nhiều tuyến đường và hẻm dân sinh lân cận cũng bị nước tràn qua sau trận mưa. Tại một số hẻm trên đường Chu Văn An, Nguyễn Xí, Nguyễn Gia Trí, người dân gặp trở ngại khi di chuyển và sinh hoạt.
Trong khi đó, khu vực Ung Văn Khiêm - Xô Viết Nghệ Tĩnh xảy ra tình trạng ùn ứ. Lượng phương tiện đông, cộng với mặt đường nhiều đoạn ngập nước, khiến dòng xe di chuyển chậm và khó khăn.
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