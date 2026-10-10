Dự báo thời tiết hôm nay 10.10: 5 tỉnh miền Trung mưa lớn

Dự báo thời tiết hôm nay 10.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, hôm nay sẽ là ngày mưa lớn cuối cùng ở miền Trung, dự báo từ ngày mai 11.10, mưa giảm nhanh.

Dự báo thời tiết hôm nay 10.10, nhiều nơi ở miền Trung vẫn còn mưa lớn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ghi nhận trong đêm qua và sáng sớm nay, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9.10 đến 3 giờ ngày 10.10 có nơi trên 150 mm, như tại Đồn Biên phòng 571 (Hà Tĩnh) là 152,2 mm; Hóa Thanh (Quảng Trị) lên tới 414 mm…

Dự báo từ sáng sớm đến hết ngày 10.10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay 10.10 và Quảng Trị, Huế, phía đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Cũng trong hôm nay, các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và phía nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 20 mm, có nơi trên 50 mm. Khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có giông, lượng mưa phổ biến 15 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp Hà Nội thấp nhất từ 23 - 25 độ C, cao nhất từ 27 - 29 độ C.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay, trời nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ TP.HCM thấp nhất từ 24 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 33 độ C.