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    Thời sự

    Không khí lạnh tràn vào miền Trung, 3 ngày mưa lớn dồn dập

    Phan Hậu
    Phan Hậu
    Không khí lạnh đang đi sâu vào các tỉnh miền Trung. Dự báo thời tiết hôm nay 5.10 và ngày mai 6.10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ có mưa lớn dồn dập.

    Dự báo thời tiết ngày hôm nay 5.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo không khí lạnh tiếp tục gây ra mưa lớn ở nhiều nơi, đặc biệt là các tỉnh miền Trung.

    Không khí lạnh tràn vào miền Trung, 3 ngày mưa lớn dồn dập- Ảnh 1.

    Không khí lạnh đi vào miền Trung, gây mưa lớn dồn dập trong 3 ngày tới

    ẢNH: THANH NIÊN

    Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía đông Bắc bộ và một số nơi từ Thanh Hóa đến TP.Huế. Ở Bắc bộ có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 1 giờ cùng ngày phổ biến từ 22 - 25 độ C. Trên vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

    Trong hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây Bắc bộ và các nơi khác từ Thanh Hóa đến TP.Huế. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

    Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 - 22 độ C, vùng núi cao 14 - 17 độ C.

    Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời có lúc có mưa rào và giông, trời chuyển lạnh.

    Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vịnh Bắc bộ hôm nay có gió đông bắc mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao từ 2 - 3 m, biển động mạnh. Vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao từ 2 - 4 m; biển động mạnh. 

    Từ ngày mai 6.10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

    Nam bộ, Trung bộ hứng đợt mưa lớn dài ngày

    Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày và đêm nay, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm, có nơi mưa rất to trên 180 mm.

    Sang đến ngày mai 6.10, vùng mưa lớn tiếp tục mở rộng về phía nam. Dự báo thời tiết ngày mai 6.10, khu vực từ Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giôg, lượng mưa ở phổ biến 40 - 80 mm, có nơi mưa rất to trên 180 mm.

    Dự báo thời tiết ngày 7.10, các tỉnh Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa lớn ở miền Trung còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

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    Từ chiều tối nay đến đầu tuần sau, cả 3 miền trên cả nước đều có mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh. Riêng khu vực Nam bộ và Trung bộ diễn biến mưa phức tạp và kéo dài.

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