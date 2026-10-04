Không khí lạnh gây mưa lớn 3 ngày

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh biên giới phía bắc nước ta. Ở vùng núi các tỉnh khu vực Việt Bắc và Tây Bắc đã có mưa rào và giông, có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ đêm nay 4.10 bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh ẢNH: PHAN HẬU

Dữ liệu trên Hệ thống đo mưa chuyên dùng (Vrain) cập nhật trong sáng nay cho thấy, nhiều xã, phường ở các tỉnh biên giới như Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Tuyên Quang đang có mưa to đến rất to. Bắt đầu từ chiều tối và đêm nay, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa - TP.Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Thời tiết các tỉnh Đông Bắc bộ và Thanh Hóa từ đêm nay, trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và Thanh Hóa, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 - 22 độ C; vùng núi từ 14 - 17 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ đêm nay bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày mai 5.10, trời tiếp tục có mưa vừa, mưa to, trời chuyển lạnh.

Không khí lạnh gây mưa lớn ở 5 tỉnh miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh gây ra tổ hợp thời tiết nguy hiểm trên biển. Dự báo thời tiết ngày mai 5.10, vùng biển vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao từ 2 - 3 m, biển động mạnh. Vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao từ 2 - 4 m; biển động mạnh.

Bản đồ 12 điểm ngập TP.HCM sau trận mưa chiều 30.9: Người dân cần biết trước khi ra đường

Sang ngày 6.10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay 4.10 cho đến ngày 6.10, 5 tỉnh miền Trung, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP.Huế sẽ có mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to.

Trong giai đoạn chuyển mùa này và thời tiết nắng nóng những ngày vừa qua duy trì nền nhiệt độ rất cao, không khí lạnh tác động sẽ khiến mưa giông ở Bắc bộ, miền Trung có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn xảy ra ở một số địa bàn trong thời gian ngắn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các đô thị, vùng trũng, thấp.