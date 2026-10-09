Giám đốc Công an TP.Hà Nội được vinh danh 'Công dân thủ đô ưu tú' năm 2026

Chiều 9.10, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; vinh danh "Công dân thủ đô ưu tú" năm 2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú'” tặng 9 cá nhân ẢNH: THÀNH THÁI

Trong danh sách tôn vinh 9 "Công dân thủ đô ưu tú" năm 2026 có trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng từng được trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 2 Huân chương Quân công, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 4 Huân chương Chiến công và 7 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông cũng 4 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

8 cá nhân còn lại gồm: nghệ nhân ưu tú Đào Việt Bình, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan (xã Bát Tràng); PGS-TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Quang Bình, Phó giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt T.Ư Hà Nội; Anh hùng Lao động Mai Đức Chung, nguyên Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam.

Ông Bùi Văn Khá, hội viên nông dân xã Đan Phượng; ông Ngô Quang Khải, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích đền Trấn Vũ - chùa Cự Linh (P.Long Biên); hòa thượng Thích Thanh Nhã, nguyên Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hà Nội, trụ trì chùa Trấn Quốc.

Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XVI (Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội); ông Phạm Thành Trung, công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì hồ, Công ty Thoát nước Hà Nội.

Cùng với việc vinh danh "Công dân thủ đô ưu tú", hội nghị còn biểu dương, chúc mừng gần 200 cá nhân được tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt".

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, trong thời gian qua, thành phố đã kiên trì, bền bỉ phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đây không chỉ là một nội dung quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng mà còn có ý nghĩa rất sâu sắc trong việc xây dựng con người, bồi đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức vì cộng đồng.

"Tôi mong các cá nhân được vinh danh ngày hôm nay nhận thức sâu sắc rằng danh hiệu là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm. Vinh dự để tự hào về những gì mình đã làm được; trách nhiệm để không ngừng phấn đấu, không ngừng đổi mới, không ngừng đóng góp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng", ông Thắng nói.