Uống cà phê buổi sáng: Bác sĩ khuyên nên làm điều này trước

Nên uống nước trước khi uống cà phê

Bác sĩ Tara Scott, Giám đốc Y khoa tại Forum Health Akron (Mỹ), khuyên nên uống 1 ly nước vào buổi sáng trước khi thưởng thức cà phê, theo Parade.

Bác sĩ khuyên nên uống 1 ly nước vào buổi sáng trước khi thưởng thức cà phê Ảnh: P.H tạo từ AI

Trong lúc ngủ, cơ thể vẫn mất nước qua hơi thở và mồ hôi. Vì vậy, uống nước sau khi thức dậy giúp bù lại lượng chất lỏng đã mất và góp phần duy trì trạng thái đủ nước.

Caffeine trong cà phê có tác dụng lợi tiểu nhẹ, đặc biệt ở người ít sử dụng caffeine. Tuy nhiên, với người thường xuyên uống cà phê, tác dụng này thường không đáng kể đến mức gây mất nước nếu dùng với lượng vừa phải. Dù vậy, nước lọc vẫn là lựa chọn phù hợp để bổ sung nước sau một đêm ngủ.

Giúp cơ thể tỉnh táo hơn: Thiếu nước có thể khiến một số người cảm thấy mệt mỏi, khó tập trung hoặc đau đầu. Uống nước sau khi thức dậy góp phần duy trì trạng thái đủ nước, hỗ trợ các hoạt động thể chất và nhận thức. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy bắt buộc phải uống nước trước cà phê mới đạt được lợi ích này.

Hạn chế khó chịu ở dạ dày: Cà phê có thể kích thích tiết axit dạ dày và gây khó chịu ở một số người, nhất là người bị trào ngược dạ dày - thực quản hoặc thường xuyên ợ nóng. Uống nước trước cà phê là thói quen bổ sung nước hữu ích, nhưng chưa có đủ bằng chứng cho thấy cách này có thể làm loãng axit hoặc bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi kích ứng.

Lưu ý phản ứng với caffeine: Nồng độ cortisol, một loại hoóc môn tham gia điều hòa phản ứng căng thẳng và chu kỳ thức - ngủ, thường tăng vào buổi sáng. Caffeine có thể tác động đến phản ứng này, nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng rằng uống cà phê ngay khi thức dậy gây hại do làm cortisol tăng quá mức ở tất cả mọi người. Người dễ hồi hộp, lo âu hoặc bồn chồn nên cân nhắc giảm lượng caffeine và điều chỉnh thời điểm uống.

Uống cà phê khi bụng đói có sao không?

Theo bác sĩ Tara Scott, phần lớn mọi người có thể uống cà phê đen khi bụng đói mà không gặp vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, khả năng dung nạp khác nhau ở mỗi người.

Với người bị trào ngược dạ dày - thực quản hoặc thường xuyên ợ nóng, cà phê có thể làm triệu chứng nặng hơn. Nếu uống cà phê lúc bụng đói khiến bạn buồn nôn, cồn cào hoặc khó chịu, hãy thử uống sau bữa ăn và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Nhìn chung, uống một ly nước sau khi thức dậy là thói quen đơn giản giúp bổ sung nước. Không nhất thiết phải chờ một khoảng thời gian cố định mới được uống cà phê; điều quan trọng là sử dụng caffeine vừa phải, hạn chế đường thêm vào và điều chỉnh theo khả năng dung nạp của bản thân.