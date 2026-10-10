Uống cà phê mỗi ngày, gan có được hưởng lợi?

Theo chuyên gia dinh dưỡng Ava Ajlouny, đang làm việc tại Mỹ, nhiều nghiên cứu cho thấy người thường xuyên uống cà phê có sức khỏe gan tốt hơn và nguy cơ mắc một số bệnh gan thấp hơn.

Cà phê liên quan đến nguy cơ xơ gan thấp hơn

Một số nghiên cứu được công bố trên các tạp chí chuyên ngành gan mật ghi nhận mối liên quan giữa việc uống cà phê với men gan thấp hơn và nguy cơ xơ hóa, xơ gan thấp hơn.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Clinical and Experimental Hepatolog đã chứng minh uống cà phê giúp giảm men gan, giảm tỷ lệ mắc xơ hóa và xơ gan.

Chuyên gia dẫn chứng nghiên cứu trên hàng trăm nghìn người cho thấy cà phê liên quan chặt chẽ đến việc giảm nguy cơ xơ gan, ung thư gan và tử vong do bệnh gan.

Nhiều nghiên cứu cho thấy người thường xuyên uống cà phê có sức khỏe gan tốt hơn và nguy cơ mắc một số bệnh gan thấp hơn Ảnh: P.H tạo từ AI

Cụ thể, uống vài tách cà phê mỗi ngày giúp:

Giảm 32% nguy cơ xơ gan.

Giảm 47% nguy cơ ung thư gan.

Giảm 42% nguy cơ tử vong do bất kỳ bệnh gan nào, theo tờ Parade.

Ảnh chụp MRI cho thấy người uống cà phê có mức độ mỡ và tình trạng viêm trong gan thấp hơn.

Tuy nhiên, chuyên gia Ajlouny nhấn mạnh để đạt hiệu quả, cần kết hợp thói quen uống cà phê hạn chế đường với lối sống cân bằng, kiểm soát cân nặng và hạn chế rượu.

Chất chống oxy hóa có thể góp phần bảo vệ gan

Chuyên gia Ajlouny cho biết cà phê chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học, trong đó có axit chlorogenic và polyphenol. Những chất này có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, được cho là có thể góp phần hạn chế tổn thương tế bào gan.

Một số nghiên cứu hình ảnh cũng ghi nhận người uống cà phê có thể có lượng mỡ và dấu hiệu viêm trong gan thấp hơn. Tuy nhiên, các yếu tố khác trong lối sống cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả này.

Cà phê và bệnh gan nhiễm mỡ

Chuyên gia dinh dưỡng Annie Guinane, làm việc ở Mỹ, cho biết cà phê không đường có thể là một lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn lành mạnh. Việc kiểm soát cân nặng, đường huyết và nguy cơ tiểu đường loại 2 cũng rất quan trọng trong phòng ngừa và kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ.

Do đó, lợi ích của cà phê không nên được tách rời khỏi một lối sống lành mạnh.

Uống bao nhiêu là phù hợp?

Chuyên gia Guinane gợi ý khoảng 1 - 2 tách cà phê mỗi ngày có thể là lựa chọn phù hợp đối với nhiều người. Cà phê đen hoặc ít đường được ưu tiên hơn các loại đồ uống cà phê chứa nhiều đường, kem hoặc si rô.

Đường và lượng calo dư thừa có thể góp phần tăng cân và tích tụ mỡ trong gan. Vì vậy, nếu uống cà phê để hướng đến lợi ích cho sức khỏe, nên hạn chế đường và kết hợp với chế độ ăn cân bằng, duy trì cân nặng hợp lý, vận động thường xuyên và hạn chế rượu bia.

Cà phê có thể là một phần của lối sống tốt cho gan, nhưng không thay thế thuốc điều trị hoặc các biện pháp kiểm soát bệnh gan.