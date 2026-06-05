Phát hiện thêm tác dụng lạ từ cữ cà phê sáng

Cà phê từ lâu được xem là một phần quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày nhờ hương thơm, cảm giác ấm áp và tác dụng giúp tỉnh táo. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học cho thấy danh sách các lợi ích của cà phê ngày càng dài. Nghiên cứu mới được công bố gần đây trên tạp chí khoa học Nature Communications đã phát hiện một tác dụng khá lạ của đồ uống thơm ngon này.

Cà phê tác động đến "trục ruột - não" như thế nào?

Để tìm hiểu ảnh hưởng của cà phê đối với hệ vi sinh vật đường ruột cũng như sức khỏe não bộ và miễn dịch, các nhà khoa học từ Đại học College Cork thuộc Đại học Quốc gia Ireland, đã thực hiện một nghiên cứu trên 62 người tham gia khỏe mạnh trong độ tuổi từ 30 đến 50. Khoảng một nửa là những người không uống cà phê, trong khi nửa còn lại là những người uống cà phê ở mức độ vừa phải, thường từ 3 - 5 tách mỗi ngày.

Nghiên cứu cho thấy những người uống cà phê có hệ vi sinh vật đường ruột khác biệt rõ rệt so với người không uống Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Nghiên cứu được chia thành 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1, những người tham gia duy trì thói quen thường ngày, bao gồm cả việc uống cà phê. Các nhà nghiên cứu thu thập mẫu phân và nước tiểu để phân tích hệ vi sinh vật đường ruột và các chất chuyển hóa, đồng thời đánh giá tâm trạng, căng thẳng, hiệu suất nhận thức và chế độ ăn uống.

Giai đoạn 2: Những người uống cà phê được yêu cầu ngừng uống trong 2 tuần để đánh giá tác động của việc loại bỏ cà phê đối với hệ vi sinh vật đường ruột và các chỉ dấu sức khỏe liên quan.

Giai đoạn 3, cà phê được đưa vào chế độ ăn uống trở lại. Một số người được sử dụng cà phê chứa caffeine, trong khi những người khác sử dụng cà phê khử caffeine nhằm xác định liệu các tác dụng là do caffeine hay từ các hợp chất khác như polyphenol.

Kết quả nghiên cứu phát hiện một tác dụng khá bất ngờ của cà phê. Thức uống này có thể ảnh hưởng đến "trục ruột - não" thông qua việc làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột và các chất chuyển hóa do chúng tạo ra. Những thay đổi này được cho là có liên quan đến tâm trạng, khả năng nhận thức, phản ứng miễn dịch và các quá trình chống viêm trong cơ thể. Điều đó cho thấy lợi ích của cà phê có thể vượt xa tác dụng giúp tỉnh táo vốn đã quen thuộc với nhiều người, theo Nature.

Không chỉ caffeine mang lại lợi ích

Những người uống cà phê có hệ vi sinh vật đường ruột khác biệt rõ rệt so với người không uống. Khi ngừng sử dụng cà phê, một số đặc điểm này biến mất và xuất hiện trở lại khi cà phê được đưa vào chế độ ăn.

Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận những thay đổi ở các chỉ dấu viêm và các chất chuyển hóa liên quan đến cơ chế chống viêm. Đáng chú ý, tác động này đến từ cả caffeine lẫn polyphenol - nhóm hợp chất chống ô xy hóa có nhiều trong cà phê.

Theo các tác giả nghiên cứu, hệ vi sinh vật đường ruột tạo ra các chất chuyển hóa có vai trò kết nối giữa cà phê, hệ miễn dịch và "trục ruột - não". Vì vậy, thói quen uống cà phê mỗi sáng có thể góp phần tạo ra những thay đổi có lợi cho sức khỏe đường ruột và hoạt động của não bộ theo thời gian.