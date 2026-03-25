Uống cà phê sáng: Chuyên gia chỉ cách tận dụng tối đa lợi ích

Không nên uống ngay khi vừa thức dậy

Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay sau khi thức dậy, nhưng đây chưa phải thời điểm tối ưu. Theo các nghiên cứu đăng trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, hormone cortisol - giúp cơ thể tỉnh táo - đạt đỉnh khoảng 30 - 45 phút sau khi thức dậy.

Tiến sĩ Charlene Gamaldo, chuyên gia về giấc ngủ (Mỹ), cho biết cortisol thường cao vào sáng sớm, vì vậy uống cà phê quá sớm có thể làm giảm hiệu quả kích thích của caffeine. Tốt nhất nên đợi khoảng 60 - 90 phút sau khi thức dậy rồi mới uống cà phê.

Thời điểm tốt nhất: giữa buổi sáng

Khoảng thời gian từ 9 giờ 30 - 11 giờ 30 sáng được xem là phù hợp, khi cortisol bắt đầu giảm. Tiến sĩ Michael Breus, thành viên Học viện Y học Giấc ngủ Mỹ, cho biết uống cà phê vào thời điểm này giúp tăng tỉnh táo hiệu quả hơn mà không gây “quá tải” cơ thể.

Không nên uống cà phê khi bụng đói

Một sai lầm phổ biến là uống cà phê khi chưa ăn sáng. Theo Phòng khám Cleveland Clinic (Mỹ), điều này có thể làm tăng tiết axit dạ dày và gây cảm giác bồn chồn ở một số người.

Tiến sĩ Amy Goodson, chuyên gia dinh dưỡng (Mỹ) khuyến cáo nên uống cà phê sau khi ăn nhẹ để giảm kích ứng và duy trì năng lượng ổn định.

Liều lượng vừa phải là chìa khóa

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, người trưởng thành khỏe mạnh nên giới hạn khoảng 400 mg caffeine/ngày (tương đương 3 - 4 ly cà phê).

Uống quá nhiều cà phê có thể gây lo âu, tim đập nhanh và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Cá nhân hóa

Không phải ai cũng phản ứng giống nhau với cà phê. Theo Phòng khám Cleveland Clinic, độ nhạy với caffeine phụ thuộc vào gene và tốc độ chuyển hóa.

Giáo sư Dariush Mozaffarian, bác sĩ tim mạch, chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng tại Đại học Tufts (Mỹ), cho rằng cà phê có lợi khi dùng đúng cách, nhưng nên điều chỉnh theo thể trạng từng người.

Uống cà phê buổi sáng tốt nhất là không uống ngay khi thức dậy, nên đợi 60 - 90 phút, uống sau ăn và duy trì lượng vừa phải. Theo các chuyên gia, đây là cách giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích của cà phê mà vẫn bảo vệ sức khỏe lâu dài.