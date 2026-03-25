Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Uống cà phê sáng: Chuyên gia chỉ cách tận dụng tối đa lợi ích

M.Phúc
M.Phúc
25/03/2026 07:52 GMT+7

Cà phê giúp tỉnh táo và tăng tập trung, nhưng uống đúng cách mới phát huy tối đa lợi ích mà không gây tác dụng phụ. Theo các chuyên gia, thời điểm, cách uống và liều lượng là 3 yếu tố quan trọng.

Không nên uống ngay khi vừa thức dậy 

Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay sau khi thức dậy, nhưng đây chưa phải thời điểm tối ưu. Theo các nghiên cứu đăng trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, hormone cortisol - giúp cơ thể tỉnh táo - đạt đỉnh khoảng 30 - 45 phút sau khi thức dậy.

Tiến sĩ Charlene Gamaldo, chuyên gia về giấc ngủ (Mỹ), cho biết cortisol thường cao vào sáng sớm, vì vậy uống cà phê quá sớm có thể làm giảm hiệu quả kích thích của caffeine. Tốt nhất nên đợi khoảng 60 - 90 phút sau khi thức dậy rồi mới uống cà phê.

Uống cà phê sáng: Chuyên gia chỉ cách tận dụng tối đa lợi ích- Ảnh 1.

Tốt nhất nên đợi khoảng 60 - 90 phút sau khi thức dậy rồi mới uống cà phê

Ảnh: AI

Thời điểm tốt nhất: giữa buổi sáng 

Khoảng thời gian từ 9 giờ 30 - 11 giờ 30 sáng được xem là phù hợp, khi cortisol bắt đầu giảm. Tiến sĩ Michael Breus, thành viên Học viện Y học Giấc ngủ Mỹ, cho biết uống cà phê vào thời điểm này giúp tăng tỉnh táo hiệu quả hơn mà không gây “quá tải” cơ thể.

Không nên uống cà phê khi bụng đói 

Một sai lầm phổ biến là uống cà phê khi chưa ăn sáng. Theo Phòng khám Cleveland Clinic (Mỹ), điều này có thể làm tăng tiết axit dạ dày và gây cảm giác bồn chồn ở một số người.

Tiến sĩ Amy Goodson, chuyên gia dinh dưỡng (Mỹ) khuyến cáo nên uống cà phê sau khi ăn nhẹ để giảm kích ứng và duy trì năng lượng ổn định.

Liều lượng vừa phải là chìa khóa 

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, người trưởng thành khỏe mạnh nên giới hạn khoảng 400 mg caffeine/ngày (tương đương 3 - 4 ly cà phê).

Uống quá nhiều cà phê có thể gây lo âu, tim đập nhanh và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Cá nhân hóa 

Không phải ai cũng phản ứng giống nhau với cà phê. Theo Phòng khám Cleveland Clinic, độ nhạy với caffeine phụ thuộc vào gene và tốc độ chuyển hóa.

Giáo sư Dariush Mozaffarian, bác sĩ tim mạch, chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng tại Đại học Tufts (Mỹ), cho rằng cà phê có lợi khi dùng đúng cách, nhưng nên điều chỉnh theo thể trạng từng người.

Uống cà phê buổi sáng tốt nhất là không uống ngay khi thức dậy, nên đợi 60 - 90 phút, uống sau ăn và duy trì lượng vừa phải. Theo các chuyên gia, đây là cách giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích của cà phê mà vẫn bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận