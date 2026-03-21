Uống cà phê sữa đặc nhiều cữ trong ngày: Lưu ý với gan và mỡ bụng

Thực tế, bản thân cà phê nguyên chất có thể mang lại một số lợi ích cho gan, nhưng khi thêm nhiều đường từ sữa đặc, tác động có thể thay đổi theo hướng ngược lại, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Uống cà phê sữa quá ngọt thường xuyên sẽ dễ tích mỡ trong gan ẢNH: AI

Vấn đề không nằm ở cà phê mà nằm ở lượng sữa đặc. Uống thường xuyên cà phê sữa, đặc biệt là uống ngọt và nhiều cữ trong ngày, có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe sau.

Tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ

Gan là nơi xử lý lượng đường cơ thể nạp vào. Khi uống cà phê sữa đặc thường xuyên, lượng đường cao từ sữa đặc sẽ khiến gan phải làm việc nhiều hơn. Nếu nạp quá nhiều đường, lượng đường dư thừa sẽ được chuyển thành mỡ và tích lại trong gan.

Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy uống nhiều đồ uống có đường làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ. Điều này xảy ra âm thầm, nên nhiều người không nhận ra cho đến khi đi khám.

Tăng mỡ bụng và mỡ nội tạng

Mỡ bụng không chỉ là vấn đề ngoại hình mà còn liên quan đến sức khỏe. Khi uống cà phê sữa đặc, cơ thể nhận một lượng calo và đường khá lớn nhưng lại không thấy no lâu. Điều này khiến chúng ta dễ nạp dư calo. Phần calo dư thừa sẽ được tích trữ thành mỡ, đặc biệt là ở vùng bụng.

Tăng nguy cơ tiểu đường

Sữa đặc chứa rất nhiều đường. Khi uống thường xuyên, đường huyết sẽ tăng nhanh sau mỗi lần uống. Nếu tình trạng này lặp lại mỗi ngày, cơ thể sẽ dần phản ứng kém với insulin, loại hoóc môn giúp kiểm soát đường huyết. Theo thời gian, tình trạng này có thể dẫn đến tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2.

Ảnh hưởng đến giấc ngủ

Cà phê chứa caffeine nên nếu uống vào buổi chiều hoặc tối có thể làm khó ngủ hoặc ngủ không sâu. Khi giấc ngủ bị ảnh hưởng, cơ thể sẽ dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng, khiến dễ tích mỡ hơn.

Giấc ngủ kém cũng làm chúng ta thèm ăn và ăn nhiều hơn vào ngày hôm sau. Dù không tác động trực tiếp lên gan nhưng việc ngủ kém kéo dài vẫn góp phần làm tăng mỡ bụng một cách gián tiếp.

Trên thực tế, những người thích cà phê sữa không nhất thiết phải bỏ hoàn toàn thức uống này. Thay vào đó, mọi người chỉ nên thỉnh thoảng uống thay vì uống mỗi ngày, hoặc có thể tự pha cà phê với ít sữa đặc; một cách khác chuyển sang cà phê ít đường hoặc không đường, theo Healthline.