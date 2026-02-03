Gan nhiễm mỡ: Các dấu hiệu thường bị hiểu nhầm

Bệnh gan nhiễm mỡ thường biểu hiện bằng những dấu hiệu âm thầm, dễ bị bỏ qua, khiến người mắc chủ quan và chậm phát hiện, theo tờ The Times of India (Ấn Độ).

Cảm giác nhanh no, nặng bụng sau khi ăn ít

Một trong những dấu hiệu gan nhiễm mỡ thường gặp là cảm giác nhanh no và nặng bụng dù chỉ ăn một lượng nhỏ. Nhiều người cho rằng đây là biểu hiện của tiêu hóa kém hoặc đầy hơi. Trên thực tế, ở người gan nhiễm mỡ, gan có thể to lên do tích tụ mỡ, từ đó gây áp lực lên các cơ quan xung quanh.

Gan nằm ở vùng bụng trên bên phải. Khi gan hơi sưng, cảm giác căng tức và nặng nề sẽ xuất hiện rõ hơn sau bữa ăn.

Điểm khác biệt là tình trạng nhanh no và nặng bụng lặp lại thường xuyên, kể cả khi bữa ăn nhẹ và đơn giản.

Một trong những dấu hiệu thường gặp của gan nhiễm mỡ là cảm giác nhanh no và nặng bụng dù chỉ ăn một lượng nhỏ Ảnh: AI

Khó chịu vùng bụng trên bên phải

Khó chịu ở vùng bụng trên bên phải là dấu hiệu khác của gan nhiễm mỡ. Cảm giác này thường âm ỉ, kéo dài và nằm ngay dưới xương sườn phải. Nhiều người nhầm lẫn với đầy hơi hoặc căng cơ, theo trang NHS (Anh).

Cảm giác khó chịu có thể tăng lên sau khi ăn nhiều dầu mỡ hoặc ngồi lâu. Do mức độ nhẹ và không dữ dội, người mắc ít khi nghĩ đến bệnh lý gan.

Chướng bụng kéo dài

Ở người gan nhiễm mỡ, bụng có thể căng tức ngay cả khi bữa ăn đơn giản và khẩu phần hợp lý. Đến cuối ngày, cảm giác căng bụng rõ rệt hơn dù không kèm ợ hơi nhiều.

Tình trạng do gan bị viêm và rối loạn chức năng xử lý chất béo, đường. Quá trình tiêu hóa có thể chậm lại, tạo cảm giác đầy bụng giống rối loạn dạ dày.

Buồn nôn nhẹ, dai dẳng

Buồn nôn nhẹ, nhất là vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn nhiều chất béo, thường bị cho là do dư axit hoặc mệt mỏi.

Với gan nhiễm mỡ, cảm giác buồn nôn thường âm ỉ và kéo dài. Triệu chứng này hiếm khi dẫn đến nôn ói nên càng dễ bị bỏ qua.

Gan đóng vai trò lọc độc tố và chuyển hóa chất dinh dưỡng. Khi mỡ tích tụ làm cản trở chức năng gan, cơ thể có thể phản ứng bằng cảm giác buồn nôn nhẹ.

Triệu chứng này thường xuất hiện không đều, khiến người bệnh khó nhận ra nguyên nhân thực sự.

Khó chịu tiêu hóa kèm mệt mỏi kéo dài

Khi các triệu chứng tiêu hóa đi kèm mệt mỏi kéo dài, nguyên nhân có thể liên quan đến gan. Gan nhiễm mỡ thường gây mệt mỏi không rõ lý do cùng với đầy bụng, nặng bụng hoặc buồn nôn. Cơ thể phải tiêu tốn nhiều năng lượng để xử lý tình trạng gan bị quá tải. Điều này khiến người bệnh cảm thấy mệt sâu, khó hồi phục dù đã nghỉ ngơi.

