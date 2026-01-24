Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Gan nhiễm mỡ: Đi bộ bao lâu thì có lợi?

Thiên Lan
Thiên Lan
24/01/2026 22:01 GMT+7

Gan nhiễm mỡ không chỉ thúc đẩy xơ gan mà còn làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và ung thư.

Gan nhiễm mỡ giai đoạn đầu hoàn toàn có thể đảo ngược thông qua thay đổi lối sống và tập thể dục thường xuyên là phương pháp được công nhận rộng rãi giúp giảm mỡ, viêm gan. Tuy nhiên, nên tập bài tập nào và cần tập bao nhiêu để đạt được kết quả vẫn là vấn đề chưa có lời giải rõ ràng.

Trong một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Sport and Health Science, các nhà khoa học đã tìm ra được câu trả lời cho vấn đề nan giải trên, theo trang tin y khoa News Medical.

Nghiên cứu từ Đại học Trung Nam (Trung Quốc) do Phó giáo sư Chunxiang Qin dẫn đầu, đã tổng hợp bằng chứng từ 24 thử nghiệm lâm sàng, bao gồm 961 người tham gia, nhằm xác định ngưỡng tập luyện hiệu quả nhất cho gan.

Gan nhiễm mỡ: Đi bộ bao lâu thì có lợi?- Ảnh 1.

Đi bộ nhanh 40 phút, 5 lần/tuần mang lại nhiều lợi ích cho gan

Ảnh: AI

Cách tập và liều lượng tập tốt nhất để giảm gan nhiễm mỡ

Kết quả nghiên cứu đã phát hiện:

Ngưỡng tối thiểu 460 MET-phút/tuần. Đây là lượng hoạt động cần thiết hằng tuần để đạt được những lợi ích sức khỏe đáng kể và phát huy tác dụng giảm gan nhiễm mỡ. Có thể đạt được mức này bằng cách đi bộ nhanh 20 phút, 5 ngày/tuần hoặc chạy bộ 30 phút, 2 lần/tuần.

Ngưỡng bền vững 630 MET-phút/tuần: Khối lượng này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và cải thiện tim mạch một cách hiệu quả. Mức này tương đương với đi bộ nhanh 30 phút, 5 lần/tuần hoặc chạy bộ 30 phút, 3 lần/tuần.

Ngưỡng tối ưu 850 MET-phút/tuần: Mức này mang lại lợi ích tối đa cho gan, tương đương với đi bộ nhanh 40 phút, 5 lần/tuần hoặc chạy bộ 30 phút, 4 lần/tuần, theo News Medical.


Đường huyết tăng nhẹ nhưng kéo dài nguy hiểm ra sao?

Ưu điểm khi kết hợp 2 loại bài tập

Tuy nhiên, kết hợp giữa tập aerobic (như đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe hoặc bơi lội) và bài tập sức mạnh (như tập tạ, hít đất hoặc ngồi xổm) là có lợi nhất, mang lại cả lợi thế về hiệu quả và liều lượng.

Liều lượng tối ưu khi kết hợp tập aerobic và tập sức mạnh là 640 MET-phút/tuần. Để đạt được mức này có thể kết hợp đi bộ nhanh 30 phút - 4 lần/tuần và tập sức mạnh 20 phút - 1 lần/tuần.

Tiến sĩ Qin nhấn mạnh rằng phương pháp tập luyện kết hợp mang lại lợi ích toàn diện hơn so với chỉ tập đơn lẻ.

Gan có khả năng tự điều chỉnh và duy trì chức năng ngay cả khi bị tổn thương một phần. Do đó, nhiều bệnh về gan, đặc biệt là gan nhiễm mỡ, có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng.

Khám phá thêm chủ đề

