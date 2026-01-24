Nước ép trái cây có tốt cho bệnh gan nhiễm mỡ không?

Sự khác nhau giữa nước ép và trái cây nguyên quả

So với trái cây nguyên quả, nước ép trải qua quá trình loại bỏ phần lớn chất xơ. Phần còn lại chủ yếu là nước và đường tự nhiên, trong đó có fructose. Quá trình ép cũng có thể làm giảm một phần vitamin và chất chống oxy hóa có lợi, theo tờ Hindustan Times.

Chất xơ là thành phần quan trọng giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no.

Khi chất xơ bị loại bỏ, đường trong nước ép đi vào máu nhanh hơn, làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể, đặc biệt là gan.

Tiêu thụ nước ép trái cây với lượng nhiều thường xuyên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến gan Ảnh: AI

Fructose và quá trình tích tụ mỡ trong gan

Fructose là loại đường tự nhiên có nhiều trong trái cây. Khi ăn trái cây nguyên quả, fructose được hấp thu chậm nhờ có chất xơ. Ngược lại, khi uống nước ép, fructose được hấp thu nhanh và với lượng lớn hơn.

Lượng fructose dư thừa sẽ được đưa trực tiếp về gan. Tại đây, gan chuyển hóa fructose thành chất béo thông qua quá trình tân tạo mỡ. Quá trình này làm tăng triglyceride tích tụ trong tế bào gan, là yếu tố trực tiếp thúc đẩy gan nhiễm mỡ.

Theo ông Dhruv Kant Mishra, bác sĩ Khoa Tiêu hóa và Gan mật tại Bệnh viện Yatharth Super Speciality (Ấn Độ), nước ép trái cây chỉ nên dùng trong một số trường hợp nhất định.

Đường huyết tăng nhẹ nhưng kéo dài nguy hiểm ra sao?

Ông Dhruv Kant Mishra cho biết nước ép có thể an toàn nếu uống thỉnh thoảng, với lượng nhỏ và là nước ép tươi không thêm đường. Ông nhấn mạnh không nên dùng nước ép trái cây để thay thế trái cây nguyên quả ở người mắc tiểu đường, béo phì hoặc các bệnh lý về gan.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyên giới hạn tổng lượng nước ép trái cây và sinh tố không quá 150 ml mỗi ngày.

Ảnh: AI

Uống nước ép thường xuyên và nguy cơ gan nhiễm mỡ

Khi uống nước ép trái cây thường xuyên, cơ thể tiếp nhận lượng fructose cao hơn so với ăn trái cây nguyên quả. Fructose hấp thu nhanh khiến gan phải xử lý lượng đường lớn trong thời gian ngắn. Việc này làm tăng tích tụ mỡ trong gan theo thời gian. Mỡ tích tụ quá mức không chỉ ảnh hưởng đến chức năng gan mà còn làm tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu.

Ngoài ra, việc thiếu chất xơ trong nước ép khiến cảm giác no không rõ rệt. Người uống nước ép dễ tiếp tục ăn thêm mà không nhận ra đã nạp đủ năng lượng. Điều này làm tăng tổng lượng calo tiêu thụ trong ngày.

Ảnh hưởng đến đường huyết và insulin

Chất xơ trong trái cây nguyên quả có vai trò điều hòa đường huyết. Khi chất xơ bị loại bỏ, đường trong nước ép làm đường huyết tăng nhanh. Cơ thể phản ứng bằng cách tiết nhiều insulin hơn để đưa đường vào tế bào.

Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến kháng insulin. Kháng insulin làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và thúc đẩy tích tụ mỡ trong gan nhiều hơn so với việc hấp thu đường từ trái cây nguyên quả.